Naga Munchetty fait ses adieux à la co-star de la BBC avec un hommage émotionnel alors qu’il quitte l’émission

NAGA Munchetty s’est rendue sur les réseaux sociaux pour faire ses adieux à l’un de ses collègues de la BBC avec un hommage émouvant alors qu’il annonçait son départ de Newsnight.

L’animatrice de BBC Breakfast n’a pas tardé à rendre hommage à Stephen Smith qu’elle a applaudi comme une “personne décente b **** y”.

L’animateur de BBC Breakfast, Naga Munchetty, a rendu hommage à un ancien collègue[/caption]

Plus tôt cette semaine, les fans ont fait l’éloge de la tenue élégante et élégante de Naga[/caption]

Partageant le message de Stephen, Naga avait son propre message pour le correspondant de Newsnight Culture.

Elle a dit à ses 277 000 abonnés : « L’un des meilleurs créateurs de mots/journalistes avec qui j’ai eu l’honneur de travailler.

«Et surtout, une personne décente. Bonne chance, Stéphane !”

Cela vient après que Stephen a annoncé sa sortie du diffuseur au vu de ses 6 000 abonnés.

Il a écrit : “Quelques nouvelles professionnelles – et c’est une bonne nuit de ma part pour la dernière fois.

“J’ai eu la chance de rencontrer un who’s who parmi tous ceux qui comptent dans les arts et la culture, de Scorsese à Stormzy.

“Merci aux producteurs, aux équipes de tournage et aux éditeurs d’images avec lesquels j’ai travaillé – au moins, ils étaient, pour la plupart, payés.”

Suite à l’annonce de Stephen, ses partisans et collègues ont afflué vers le poste pour lui souhaiter bonne chance.

Evan Davis de Radio 4 a écrit : « Stephen, tu es unique en ton genre. Et aussi très gentil. Et drôle. Et bien informé.

“Un tel plaisir d’avoir été à Newsnight à vos côtés.”





Le journaliste de santé de la BBC, Jim Reed, a ajouté: «Certains des meilleurs forfaits que j’ai jamais vus sur Newsnight Steve. Tu nous manqueras.”

Tandis qu’une troisième personne ajoutait : « Oh non ! Une de mes voix préférées ! Tout le meilleur avec tout ce qui va suivre.

BBC Breakfast est diffusé en semaine à partir de 6h du matin sur BBC One.

L’animateur et journaliste de 47 ans est l’un des favoris des téléspectateurs[/caption]