Naga Munchetty et Charlie Stayt de BBC Breakfast ont été critiqués pour avoir “mis l’invité mal à l’aise” dans une interview “gênante”

Naga Munchetty et Charlie Stayt de BBC Breakfast ont été critiqués pour avoir “mis un invité mal à l’aise” dans une interview “maladroite”.

Les présentateurs ont été rejoints par le chef Max La Manna lors de l’émission d’aujourd’hui pour parler de la façon de réduire les coûts alimentaires à l’approche de Noël et pendant la période des fêtes elle-même.

Max a donné un certain nombre de conseils pour économiser de l’argent, de la nourriture et de l’énergie, mais Naga n’était pas si sûr de l’une de ses suggestions.

Max a déclaré que les gens pouvaient faire cuire des pâtes et économiser de l’argent en mettant les pâtes dans de l’eau bouillante sur la plaque de cuisson pendant deux minutes, puis en coupant le gaz, en mettant un couvercle sur la casserole et en les laissant cuire à la vapeur et à l’eau chaude pendant 10 minutes supplémentaires. minutes.

Mais Naga a répondu : “Alors j’ai lu ça, je ne te crois pas.”

Max a eu l’air abasourdi et Naga a poursuivi : “Je vous dis pourquoi je ne vous crois pas, parce que sur le paquet de pâtes, il est écrit” faire bouillir pendant 10 minutes pour al dente “, donc si ce n’est pas en ébullition, comment peut-il y avoir la même quantité de il est temps de cuisiner?”

Max s’arrêta maladroitement et admit qu’il ne savait pas et dit qu’un scientifique italien l’avait découvert.

Les téléspectateurs de BBC Breakfast à la maison n’ont pas été impressionnés par le moment gênant et se sont tournés vers Twitter pour commenter.

L’un d’eux a écrit: “Naga et Charlie savent comment mettre les invités mal à l’aise.”

Un autre a ajouté: «C’était une bonne interview maladroite sur le gaspillage de nourriture. Je l’ai aimé.”

Un troisième a tweeté: “Bonne réponse à la question de Charlie – combien coûte [actually] gaspillé.”

Max a également suggéré d’utiliser des épluchures de pommes de terre pour faire des chips, et quand Naga a demandé ce qu’il faisait avec la tige d’un brocoli, il a dit qu’il “le fait cuire à la vapeur et le mélange dans un pesto”.

