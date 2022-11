Naga Munchetty décroche un rôle dans l’émission BBC One – et c’est loin de BBC Breakfast

NAGA Munchetty a décroché un nouveau rôle dans une émission de BBC One – et c’est loin de la télé du petit-déjeuner.

La journaliste de 47 ans est surtout connue pour son approche sensée des interviews sur BBC Breakfast.

Naga Munchetty a décroché un rôle dans une émission de BBC One – et c'est loin de BBC Breakfast

Naga apparaîtra dans la nouvelle série de The Weakest Link, animée par Romesh Ranganathan

Cependant, elle sera la vedette après qu’il ait été confirmé qu’elle sera l’une des célébrités participant à The Weakest Link.

Le comédien Romesh Ranganathan anime l’émission de quiz de la BBC, qui met à l’épreuve les connaissances des célébrités contre la montre alors qu’elles tentent d’ajouter le plus d’argent possible au pot de prix pour la charité.

La deuxième série animée par Romesh débutera le mois prochain et en plus de Naga, l’ancien chanteur de Westlife Brian McFadden et le vainqueur de Drag Race UK Lawrence Cheney participeront également.

Parmi les autres célébrités confirmées, citons le présentateur de radio Scott Mills et Ruby Wax, et ils ont la chance de gagner 50 000 £ pour une œuvre caritative.

La série comportera des épisodes thématiques, notamment Strictly Come Dancing, un spécial de Noël, le réveillon du Nouvel An, la télévision de jour, la nourriture et les boissons et les sports.

Romesh, 44 ans, a précédemment déclaré à propos de l’émission revenant pour une deuxième série: “Je suis ravi de faire une autre série, en partie parce que c’est une émission amusante et que la réponse a été incroyable, mais surtout pour éviter” Il s’avère que Romesh était le plus faible Liez les gros titres.

Kate Phillips, directrice de Unscripted à la BBC, a ajouté : « Dirigés une fois de plus par notre Ringmaster Romesh, les téléspectateurs peuvent s’attendre à beaucoup plus de rires et presque certainement à des tas de coups de poignard dans le dos alors que le quiz rapide préféré de la nation revient, j’ai hâte !

Pete Ogden, producteur exécutif de BBC Studios, a commenté : « Je suis tellement excité de refaire The Weakest Link à partir de Pacific Quay à Glasgow.





L’émission était auparavant animée par Anne Robinson à partir de 2000 avant de se terminer 12 ans plus tard.

“C’était merveilleux de voir la dernière série atterrir si bien auprès des téléspectateurs et il n’y a rien que nous aimions plus que de mettre des célébrités sous pression et de les faire voter les uns contre les autres.

“C’est un régal de travailler avec Romesh et j’ai hâte de le lâcher sur un autre lot de célébrités.”

Le maillon faible revient en décembre sur BBC One.