Naga Munchetty de BBC Breakfast s’excuse auprès des fans alors qu’elle publie une photo rare d’une soirée avec des amis

Naga Munchetty de BBC Breakfast a présenté ses excuses aux fans en publiant une photo rare d’une soirée entre amis.

Naga, 47 ans, a un horaire de travail chargé entre son rôle de présentatrice sur BBC Radio 5 Live et le BBC Breakfast du jeudi au dimanche chaque semaine.

Getty

Naga Munchetty de BBC Breakfast a présenté ses excuses aux fans en publiant une photo rare d’une soirée entre amis[/caption] Instagram

Naga a apprécié un repas avec des amis dans l’ouest de Londres mardi et a partagé une photo de leurs assiettes[/caption]

Mais mardi soir, la star a réussi à trouver du temps pour une soirée avec ses copains dans un restaurant de l’ouest de Londres.

S’adressant à son Instagram, Naga a partagé une photo de la table alors qu’ils dégustaient un délicieux dessert et une photo après le dîner.

Elle a écrit: “Ce n’est pas la meilleure photo (je sais!) Mais elle raconte l’histoire d’une soirée brillante entre amis, d’une excellente cuisine et d’une grappa maison dangereuse.”

Les fans de Naga étaient heureux de la voir s’amuser, avec une écriture : “Il ne reste plus beaucoup de nourriture, donc ça a dû être sympa, c’est de cela qu’il s’agit, avec de bons amis et de la grappa en plus !”

En savoir plus sur Naga Munchetty rouler avec Les fans de BBC Breakfast se plaignent alors que Naga Munchetty interviewe Michelle Obama TRAVAILLER UNE SUEUR Naga Munchetty de BBC Breakfast laisse les fans s’évanouir avec un selfie au gymnase

Un autre a partagé: “On dirait un Naga luxuriant”.

Pendant ce temps, un troisième a écrit: “J’espère que vous vous êtes bien amusé.”

D’autres ont félicité Naga pour son interview avec l’ancienne première dame américaine Michelle Obama, diffusée sur BBC Breakfast mardi matin.

L’un d’eux a écrit : « Excellent entretien avec Michelle Obama. C’était vraiment intéressant.





Un autre a ajouté: “Félicitations pour votre fantastique interview avec Michelle Obama … profitez-en!”

Au cours d’une ronde de tir rapide, Naga avait demandé à Michelle si elle était une dame au-dessus ou au-dessous de la façon dont elle mettait un rouleau de papier toilette sur un support, et Michelle a révélé qu’elle était une au-dessus.

Mais la question n’a pas été bien accueillie par certains téléspectateurs, un téléspectateur enragé écrivant sur Twitter : « Naga Munchetty interroge Michelle Obama à propos du bog roll… Tuez-moi maintenant. #BBCBreakfast. Putain de douleur.

Un autre a tweeté: “J’ai tellement de questions sur cette interview bizarre et obsédante de Naga Munchetty BBC avec Michelle Obama que je ne sais même pas par où commencer.”

BBC Breakfast est diffusé tous les jours à partir de 6h du matin sur BBC One.