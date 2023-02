Naga Munchetty de BBC Breakfast s’en prend à ses co-animateurs alors qu’ils discutent de la finale très attendue de Happy Valley

Naga Munchetty, de BBC BREAKFAST, a frappé aujourd’hui ses co-animateurs lors d’une discussion sur la finale de Happy Valley.

Le drame policier de BBC One diffusera son dernier épisode demain, alors que les téléspectateurs disent au revoir à la série graveleuse pour de bon.

Naga Manchetty a révélé qu'elle ne regarderait pas la finale de Happy Valley avec ses collègues

Happy Valley de Sarah Lancashire touche à sa fin

La finale très attendue de Happy Valley devrait être regardée par des millions de fans.

Il n’est donc pas surprenant que le dernier épisode de l’histoire ait été discuté lors du BBC Breakfast d’aujourd’hui.

Cependant, assise à côté de sa co-star Charlie Stayt, 60 ans, Naga a révélé pourquoi elle ne regarderait pas Happy Valley avec ses collègues.

S’adressant à un groupe de podcasteurs, l’homme de 47 ans a déclaré: “Je ne pouvais penser à rien de pire en regardant l’épisode avec des personnes avec qui je travaille.”

Elle a ajouté: “Je devrais regarder ça toute seule ou avec quelqu’un qui ne me dérangerait pas.”

Pendant ce temps, les téléspectateurs de demain feront leurs adieux à l’émission de Sarah Lancashire pour de bon.

Cette semaine, la BBC a publié un premier aperçu de la bande-annonce finale de Happy Valley.

Cela montre Ryan interrogé par des flics sur son contact avec son père violeur et meurtrier.

Dans le clip, les flics demandent à l’adolescent : “Quand avez-vous eu un contact avec Tommy Lee Royce pour la dernière fois ?”

Dans une autre scène, on peut entendre le sergent Catherine Cawood demander s’ils ont attrapé le criminel.

“Il est toujours là-bas, il est toujours un peu en colère et il va être encore plus désespéré et dangereux.”

Tommy peut être vu debout au-dessus de ce qui semble être une personne alors qu’il est couvert de sang.

Avec le clip se terminant alors que Cawood fond en larmes, il semble que ce soit une fin moins qu’heureuse dans la vallée.

Dans les épisodes précédents, les téléspectateurs ont vu le tueur Tommy Lee Royce partir en fuite après avoir échappé au tribunal et envahi la police.

Avec l’aide de l’ami Darius, Tommy se préparait à une nouvelle vie en Espagne avec un nouveau passeport pour lui, mais aussi son fils Ryan.

Mais il semble qu’il n’ait pas pu s’empêcher d’essayer d’en finir avec Catherine (Sarah Lanchashire) et a demandé à Darius de lui procurer une arme à feu.

Happy Valley diffuse le dernier épisode de l’histoire demain à 21h BBC One et iPlayer, les séries 1 et 2 sont également disponibles maintenant sur BBC iPlayer.

Que va-t-il arriver à Tommy Lee Royce dans Happy Valley ?