Naga Munchetty de BBC Breakfast révèle sa colère après qu’un homme l’ait “intimidée” alors qu’elle rentrait seule à la maison

Naga Munchetty de BBC BREAKFAST a révélé sa colère après qu’un homme l’ait “intimidée” alors qu’elle rentrait seule à la maison.

Le diffuseur, 47 ans, était aujourd’hui sur ses fonctions d’hébergement habituelles pour le programme du matin BBC One aux côtés de Charlie Stayt.

Mais avant le début de l’émission aujourd’hui, Naga a révélé dans une interview comment elle avait été “intimidée” par un inconnu, qui l’a approchée dans la rue alors qu’elle était seule.

S’adressant au Daily Star, elle a déclaré: “Je l’ai eu là où j’ai marché dans la rue et un gars a dit:” Salut, tu es superbe “et je les regarde et pense à l’intérieur, je suis fumant. Je n’ai pas invité ça. Vous m’intimidez.

“Ensuite, vous répondez et vous dites:” Merci “et vous continuez à marcher ou vous baissez les yeux et marchez, puis ils se retournent et disent:” Hé, je te parle. Quel est ton nom?’ Je ne veux pas te donner mon nom.

“Et puis vous dites:” Je suis vraiment occupé, ravi de vous rencontrer “et vous passez à autre chose. Mais ensuite tu te dis ‘Oh quoi, tu es trop bon pour me parler ?’

Le présentateur de nouvelles a poursuivi en disant: “C’est un exemple très spécifique, mais vous savez que ce scénario se produit et il se produit.”

L’admission intervient après que Naga, avec son équipe de production, Madeleine Briggs, Laura Yates et Samhar Gowar, a passé une soirée avec un groupe d’étudiants à Leeds dans le cadre de la série sur la sécurité des femmes.

La présentatrice a exprimé à quel point il est important d’avoir ces conversations entre elles, y compris avec ses collègues masculins lors d’une discussion sur son émission BBC Radio 5 Live.

Les étudiants ont expliqué à quel point ils ne se sentaient pas en sécurité, car ils ont admis qu’ils avaient changé leur façon de s’habiller pour éviter toute attention indésirable.

Pendant ce temps, la journaliste Naga est surtout connue pour son travail pour la BBC, après avoir été avec le diffuseur depuis 2008 lorsqu’elle a rejoint l’équipe du déjeuner de travail de la BBC.

Elle est une animatrice régulière de BBC Breakfast et anime l’émission avec Charlie du jeudi au samedi.

Depuis août 2010, Naga présente également les bulletins du matin sur BBC News Channel et BBC World News.

BBC Breakfast est diffusé à partir de 6h du matin sur BBC One.