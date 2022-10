Naga Munchetty de BBC Breakfast “réprimandée” par les patrons alors qu’elle s’attaque sauvagement au chef Matt Tebbutt

Naga Munchetty de BBC BREAKFAST a laissé Matt Tebbutt, hôte de Saturday Kitchen, sous le choc après son honnête admission.

L’animateur de BBC Breakfast passait les rênes à Matt et pendant le cross en direct, a fait une fouille sauvage chez le chef de la télévision samedi matin.

Bbc

Bbc

Après que le journaliste météo Matt Taylor ait présenté sa mise à jour quotidienne des prévisions, Naga a déclaré aux téléspectateurs : « D’un Matt à l’autre.

“Nous sommes avec vous jusqu’à 10 heures – c’est alors que Matt Tebbutt prend le relais dans la cuisine du samedi.”

La caméra a ensuite coupé un Matt souriant qui était en direct de la cuisine, Naga l’a salué et a dit: “Bonjour, comment vas-tu?”

Le chef de la télé a répondu: “Ce dernier Matt m’a vraiment fait peur parce que je pensais avoir une minute et demie, et j’étais au téléphone en train d’envoyer un texto à mon ami et j’ai failli le laisser tomber.”

Naga a plaisanté: “Il est vraiment effrayant en général, donc c’était le bon sentiment.”

Matt a demandé: “Avez-vous un Matt préféré?”

Le journaliste a immédiatement répondu : « Matt Taylor ».

Le chef de la télévision choqué a répondu: “Génial.”





Matt a ensuite présenté ses prochains invités Prue Leith et Gareth Malone.

Alors qu’il revenait à Naga, elle a dit: “Merci Matt”, alors que la co-star Charlie Stayt a ajouté: “Voulez-vous un peu plus de temps? Vous en voulez un peu plus ? Est-ce que ça rend les choses plus gênantes ? »

Matt a répondu en riant : « Ouais, pourquoi pas… de quoi allons-nous discuter ?

Charlie a déclaré: “Je ne sais pas vraiment, je pensais juste que tout cela était un peu gênant – je ne sais pas comment c’est à partir de là, est-ce que ça se sent un peu gênant?”

Le prenant avec bonne humeur, Matt a ri: “Ce n’est pas gênant.”

Il s’est ensuite tourné vers la star de la chorale Gareth et lui a demandé s’il se sentait mal à l’aise, ce à quoi il a répondu: “C’est très très agréable.”

Matt a ajouté : “C’est une ambiance très détendue aujourd’hui.”

Revenant au studio BBC Breakfast, Naga a déclaré: “C’est Gareth… il apporte toujours une ambiance détendue.”

Soulignant que son segment était plus long que d’habitude, Matt a demandé avec effronterie : “Avez-vous perdu un article parce que vous semblez vous remplir ?”

Naga a sévèrement répondu: “Non, nous ne l’avons pas fait, on nous dit en fait dans nos oreilles de passer à autre chose, alors assez de vous.”

Ce n’est pas la première fois que Naga frappe Matt – en juillet, il a laissé l’hôte stupéfait.

Naga a déclaré aux téléspectateurs: « Connaissez-vous la meilleure chose pour vous détendre, découvrez ce que Matt Tebbutt prépare dans Saturday Kitchen.

“C’est un peu réconfortant de manger, eh bien… même avec toi, Matt.”

Un Matt choqué a répondu: “J’allais dire que tu es trop gentil, tu as été adorable avec Ollie la semaine dernière!”

Naga a répondu en plaisantant: “C’est parce que je l’aime plus que toi.”

Matt n’a pas été déconcerté par le jibe et a ri.

“Eh bien, voilà, j’attendais ça, semaine après semaine, tu me lances cette ligne et je ne sais pas où aller avec, et tu étais tellement adorable avec Ollie… je dis juste, ” il a dit.

Naga a alors taquiné : « Eh bien, ça en dit long, n’est-ce pas ? » et Matt a ajouté : « Ouais, ça en dit long. Allons-nous continuer ?

Le duo est connu pour ses plaisanteries irrévérencieuses, Matt admettant qu’il aimait leur relation.

«Elle est vraiment très amusante. Je l’ai rencontrée une fois dans la vraie vie quand j’ai fait BBC Breakfast il y a de nombreuses années, mais c’est juste ce “va-et-vient”, ce lien d’information”, a-t-il déclaré à Express.

« Elle a cette forme particulière de badinage. J’aime son genre de ton tranchant.

“J’adore le fait qu’elle ne prenne pas de c*p, en gros.”

