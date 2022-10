Naga Munchetty de BBC Breakfast qualifié de “sanglant inutile” par les patrons avant de partir en larmes

La star de BBC Breakfast, Naga Munchetty, a déclaré qu’elle avait été qualifiée de “sanglante inutile” par les patrons au début de sa carrière.

La présentatrice de télévision et journaliste est connue pour son esprit vif et son professionnalisme lors de l’émission d’information du matin.

Mais avant que Naga ne devienne célèbre, on lui disait régulièrement qu’elle était “inutile”, la laissant souvent dans des flots de larmes.

« On m’a jeté des copies quand j’ai commencé dans les journaux. On m’a dit que j’étais b **** y inutile », a déclaré Naga à Radio Times.

“Je suis rentré chez moi plusieurs jours en larmes, mais j’ai également appris à ne pas faire d’erreurs, que les erreurs n’étaient pas acceptables.”

Forcée de développer une peau épaisse, Naga pense que le lieu de travail strict l’a en fait aidée à perfectionner son art.

“Cette peur de faire une erreur signifiait que vous faisiez vos recherches deux fois mieux, et au mieux de vos capacités”, a-t-elle expliqué.

La star a admis qu’elle avait été critiquée lorsqu’elle voulait passer de la presse écrite à la diffusion.

“Je me souviens que lorsque j’ai décidé pour la première fois que je voulais explorer le fait d’être à l’antenne, on m’a dit:” Tu es assez sensible “, se souvient-elle.

“’Vous prenez les critiques assez durement et vous vous attardez sur les choses. Il faut s’endurcir’. Et j’ai fait.”





Naga est devenue l’une des journalistes les plus aimées et un nom familier – laissant souvent les fans divertir avec ses remarques hilarantes.

Cela vient après que Naga ait stupéfait son co-animateur Charlie Stayt en avouant qu’un invité l’avait charmée.

Assis l’un à côté de l’autre, les co-présentateurs Naga et Charlie ont passé au crible les meilleures histoires de la journée et l’invité invité, Martin Hibbert, au programme.

Martin a partagé son histoire poignante d’être paralysé de la taille aux pieds en raison de blessures subies lors de l’attaque terroriste à Manchester Arena en 2017.

Il a subi 22 blessures par des éclats d’obus, y compris la blessure qui a sectionné sa moelle épinière, le laissant paralysé de la taille aux pieds.

Malgré ses blessures, il a raconté à Naga et Charlie comment il avait escaladé la plus haute montagne d’Afrique, le Kilimandjaro, dans un fauteuil roulant spécialement adapté pour une œuvre caritative.

Enchantée par l’incroyable histoire de Martin, Naga a avoué : “Chaque fois que je te vois sur ce canapé, je ne peux pas parler pour Charlie, mais tu me charmes le pantalon.”

Alors que son commentaire a provoqué le silence de Charlie, elle a continué à dire qu’elle était “toujours inspirée” par le travail caritatif crucial de Martin.

Naga a déclaré qu’elle avait été critiquée comme “sensible” et qu’on lui avait dit de “s’endurcir”[/caption]