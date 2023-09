Naga Munchetty de BBC Breakfast présente à nouveau sans Charlie Stayt alors que le remaniement de l’hébergement se poursuit

Naga Munchetty de BBC Breakfast a de nouveau été hébergé sans Charlie Stayt ce matin dans un autre remaniement de présentateur.

Les téléspectateurs ont regardé le programme phare et s’attendaient à voir les deux hommes ensemble.

Cependant, Charlie, 61 ans, était introuvable sur le canapé rouge emblématique.

Au lieu de cela, Naga, 48 ans, a été rejoint par Ben Thompson alors qu’ils apportaient aux téléspectateurs les dernières nouvelles.

Ben, qui est un présentateur régulier au Beeb, a déjà co-animé BBC Breakfast.

Les deux hommes n’ont pas expliqué pourquoi Charlie était absent.

Il présente généralement le spectacle avec Sally Nugent du lundi au mercredi avant que Charlie Stayt et Naga Munchetty ne prennent les rênes jusqu’à samedi.

Ce n’est pas la première fois que Charlie est remplacé par Ben.

Récemment, le journaliste était absent de l’émission et les fans ont commencé à spéculer qu’il y avait eu « une dispute » dans les coulisses.

Les téléspectateurs de la BBC se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager leurs réflexions, certains se demandant s’il y avait eu une rupture entre Charlie et Naga.

L’un d’eux a écrit : « Charlie et Naga se sont-ils brouillés ? Ils ne semblent jamais apparaître ensemble ces jours-ci.

Un deuxième écrit : « Intriguant ?! Après avoir semblé visiblement rafraîchi le week-end dernier, BBC Breakfast voit aujourd’hui le retour de la tension et des turbulences de Naga Munchetty, et maintenant Charlie Stayt est MIA ?! On dirait qu’il y a des problèmes au paradis !

