Naga Munchetty a partagé un aperçu rare de sa vie à la maison en révélant qu’elle est une gourmande pour un « bon sanglot ».

L’animatrice de BBC Breakfast, 45 ans, a laissé les fans inquiets lorsqu’elle s’est tournée vers les médias sociaux après Noël pour révéler qu’elle était submergée d’émotions et qu’elle ne pouvait pas arrêter de pleurer.

Alors qu’elle s’installait pour regarder des films de Noël classiques, Naga s’est retrouvée à sangloter dans les tissus après s’être livrée à la comédie romantique emblématique PS: Je t’aime.

S’adressant aux médias sociaux, la star de la télévision a admis qu’elle n’aime rien de plus qu’un bon cri à cette période de l’année et s’est forcée à faire couler les larmes en regardant le film déchirant avec les stars Gerard Butler et Hilary Swank.

Alors qu’elle s’installait pour la soirée, Naga s’est rendue sur Twitter pour partager une photo candide de deux boissons aux côtés d’une boîte de mouchoirs en papier.







«Le film de ce soir. Ps I Love You », a-t-elle écrit, à côté d’une série d’émojis en pleurs.

Après avoir admis qu’elle avait pleuré des larmes chaudes incontrôlables, la présentatrice très aimée a dit à ses abonnés qu’elle n’avait pas encore fini.

Naga a ensuite détaillé le prochain film dévastateur qu’elle avait aligné.







« Glouton pour un bon sanglot … Maintenant ma belle-mère », a-t-elle tweeté.

Après avoir partagé le rare aperçu de sa vie à la maison, les admirateurs de Naga se sont rassemblés pour demander à la star de la télévision si elle allait bien.

«J’espère que tu vas bien. Ces films déracinent toujours autant d’émotion en moi aussi », a tweeté un fan de soutien.







«Tu es bon? Je dois être en pierre car je ne pleure jamais autant lol », a répondu un autre.

Pendant ce temps, un troisième a écrit: «Je sanglote aussi les yeux. J `espere que tu te sentiras mieux! »







Et un troisième a ajouté: «Il n’y a rien de mieux qu’un bon cri? Vous aurez peut-être besoin d’une plus grande boîte de mouchoirs pour ma belle-mère.

Naga a passé un Noël frais à la maison avec son mari James Haggar et leurs chats Xena, Missy et Bella.

Les tourtereaux sont mariés depuis 13 ans après s’être mariés en 2007.