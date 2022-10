Naga Munchetty de BBC Breakfast maladroitement “snobé” par Larry le chat

NAGA Munchetty a été prise au dépourvu ce matin alors qu’elle était snobée de manière embarrassante sur BBC Breakfast.

L’animatrice de télévision présentait en direct de Downing Street après la démission de Liz Truss en tant que PM où elle a révélé la gaffe maladroite.

La Méga Agence

Larry le chat est un pilier du hotpsot politique[/caption]

En discutant avec l’hôte Charlie Stayt qui était en studio à Salford pour le programme BBC One, Naga a confirmé que le chat domestique, Larry, avait refusé de venir vers elle.

Une Naga à l’air sombre a avoué à son co-animateur : « Nous avons vu Larry le chat ici et l’une des choses que nous avons remarquées, c’est qu’il est assez distant. Il ne se soucie pas vraiment des étrangers.

Naga a continué à reconnaître son admiration pour sa co-star après avoir pu entrer en contact avec le chat lors de sa dernière visite.

L’ancien concurrent de Strictly a déclaré: “Je pense qu’il a été tellement habitué aux gens qui entrent et sortent [of Downing Street] donc j’ai une admiration supplémentaire pour toi, Charlie, parce que tu as réussi à avoir une petite attaque avec lui. Il nous a complètement ignorés tous ici.

Répondant depuis le canapé, un Charlie en riant a répondu: «Oui, quand j’étais là-bas – c’était le moment de la démission de Boris Johnson, bien sûr – il y avait une certaine consternation parmi les équipes rivales de divers réseaux parce qu’il est venu en marchant et, bien sûr, est venu directement à l’équipe de BBC Breakfast.

Insinuant que Larry avait un favori parmi les diffuseurs, il a poursuivi: «Il s’est éloigné de tout le monde et est venu directement. Nous l’avons pris comme un signe.

Mike Bushell était également dans le studio et a suggéré que le choix de tenue audacieux de Naga avait découragé le chat.

Il a dit: “J’aime la tenue de Naga mais le rose est assez fort, n’est-ce pas?” C’est assez brillant, audacieux. C’est peut-être trop pour Larry ?





Larry le chat est un élément permanent de la scène politique et a vécu au 10 Downing Street plus longtemps que les quatre derniers premiers ministres eux-mêmes.

Son règne à la célèbre maison est plus long que celui de Liz, Boris Johnson, Theresa May et David Cameron.