Naga Munchetty de BBC Breakfast fermé pour avoir partagé «trop d’informations» dans une conversation grossière en rougissant Charlie Stayt

CHARLIE Stayt est resté le visage rouge après avoir parlé à son co-animateur Naga Munchetty des toilettes dans les stations-service.

Lors de l’épisode de BBC Breakfast de vendredi matin, les animateurs Charlie et Naga lisaient aux téléspectateurs les derniers titres.

Bbc

Charlie Stayt a dit à Naga Munchetty qu’elle parlait trop de ses habitudes de toilette[/caption]

Bbc

Les meilleures et les pires stations-service ont été classées à travers le Royaume-Uni[/caption]

L’un d’eux mentionnait quelles stations-service à travers le Royaume-Uni avaient été classées les plus hautes et les plus basses.

Cependant, au cours de leur conversation, Naga a décidé de “sur-partager” ses habitudes de toilette avec son co-animateur.

Au début de l’émission, Naga et Charlie informaient les téléspectateurs des gros titres qui paraîtraient dans les journaux ce matin.

Bien que beaucoup aient été dominés par la démission du Premier ministre Liz Truss et de Suella Braverman, quelques pièces légères ont également été ajoutées.

L’un d’eux s’est penché sur le sujet des stations-service à travers le Royaume-Uni et comment elles ont été classées, en particulier sur leur satisfaction aux toilettes.

En présentant le segment, Charlie a demandé : “Qui ne veut pas connaître les meilleures et les pires stations-service du Royaume-Uni ?”

Son co-animateur est intervenu en ajoutant que si vous êtes une personne qui voyage beaucoup, c’est une “information cruciale” à connaître.

Naga a alors demandé: “Êtes-vous déjà allé dans une station-service et avez-vous vu que les toilettes n’étaient pas super, puis êtes-vous parti et êtes-vous allé à la suivante?”

Charlie a dit à son co-animateur qu’il n’avait pas quitté une station-service spécifiquement en fonction de l’apparence des toilettes.

Il a commenté: «Je ne pense pas parce que, eh bien, n’allons pas là-bas. Je pense que nous connaissons tous la raison pour laquelle vous ne le feriez pas.

Naga n’a pas laissé tomber le problème, cependant, ajoutant: «Parce que je voyage beaucoup maintenant. J’irai toujours avant d’en avoir besoin, pour avoir l’option, c’est de la planification.





Charlie a fait de son mieux pour interrompre la conversation en intervenant : “C’est trop de territoire d’information !”

Cependant, Naga est resté catégorique sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un partage excessif et que tout se résumait à la planification.

BBC Breakfast continue en semaine sur BBC à partir de 6h du matin.

Bbc

Charlie a été laissé un peu gêné après que Naga ait détaillé ses habitudes[/caption]