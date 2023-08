Naga Munchetty de BBC Breakfast appelé par l’ex-partenaire de danse Strictly Pasha Kovalev dans une fouille effrontée

L’animateur de BBC Breakfast, Naga Munchetty, a été la cible des blagues de l’émission de samedi.

L’ancre de BBC One, 48 ans, discutait avec l’ancien partenaire professionnel de Strictly Come Dancing Pasha Kovalev, 43 ans, avec qui elle était jumelée en 2016.

Naga Munchetty a fait l'objet d'une fouille effrontée lors du petit-déjeuner de la BBC de samedi

L'ex-partenaire de Strictly Come Dancing de Naga, Pasha Kovalev, a fait une remarque pointue lors d'une discussion sur son nouveau spectacle sur scène

Pasha s’est associé à la star de The Wanted Siva Kaneswaran, 34 ans, pour le nouveau spectacle de tournée La Bamba, célébrant la musique et les mouvements de l’Amérique latine.

Naga discutait si les talents de danse de Siva avaient impressionné l’ancienne star du spectacle, ce à quoi Pasha a plaisanté en disant qu’il serait « strictement prêt quand j’aurai terminé ».

Le présentateur de BBC Breakfast a alors interpellé : « Il [Pasha] est un enseignant patient.

Ne manquant pas un battement, Pacha a répondu ostensiblement: « Oui – et vous le sauriez! »

Naga est devenu le troisième candidat à être exclu de l’émission de danse de la BBC il y a six ans.

Auparavant, Naga avait ignoré les spéculations sur une ligne de course alors qu’elle discutait de sa sortie Strictly.

Cela est venu après qu’elle ait été la troisième personne de couleur à être expulsée de sa série, incitant les fans à accuser le programme de racisme.

Elle a reçu la hache alors que la popstar Anastacia vivait pour danser un autre jour.

Naga et Pasha ont interprété leur Charleston sur « Minnie The Mermaid » de Firehouse Five Plus Two et Anastacia et Brendan ont interprété leur Rumba sur « The Way We Were » de Barbra Streisand dans le but d’impressionner les juges et de rester dans la compétition.

En 2016, Naga a déclaré au co-animateur Charlie Stayt qu’elle était « dégoûtée » d’avoir été éliminée, mais n’a fait aucune mention des accusations de racisme.

Elle a déclaré: «Je voulais quelques semaines de plus.

« Mais le jeu est le jeu, c’est ce qu’il est et j’ai passé un moment brillant, brillant. Brillant. J’ai adoré.

L’élimination de Naga est intervenue une semaine après celle de Tameka Empson et deux semaines après celle de Melvin Odoom.

Naga a raconté comment Pacha était « patient » auquel il a répondu « tu devrais savoir »