Naga Munchetty a déclaré qu’après avoir déclaré qu’il n’y avait «aucun moyen» qu’elle ferait Dry January, le troisième lock-out national a apporté une nouvelle perspective.

L’animatrice de BBC Breakfast, âgée de 45 ans, a commencé son rôle de présentation sur BBC Radio 5 Live la semaine dernière et elle a parlé franchement avec ses auditeurs de la décision qu’elle a prise après avoir discuté avec son mari, James Haggar.

Elle a maintenant déclaré qu’elle revenait sur ses pensées sur le mois de janvier sec, car les bars et les restaurants seront fermés pour le mois et cela pourrait être l’occasion de briser son cycle d’alcool.

La présentatrice a déclaré qu’elle ne se «sentirait plus mieux» avec de la nourriture et de l’alcool et qu’elle «ne pouvait pas continuer à se fier» à de telles indulgences pendant le verrouillage.









Le mois de janvier sec est devenu de plus en plus populaire et les gens renoncent à l’alcool le premier mois.

Lors de son émission de radio, la co-star de Naga a plaisanté en disant qu’elle n’avait pris cette décision que parce qu’il n’y avait nulle part où aller pendant la pandémie.

Naga a dit à ses auditeurs: « Je vais vous dire où je suis. Avant le [lockdown] annonce, je me suis dit: « Je ne peux pas faire de janvier sec.

« » Il n’y a aucun moyen que je fasse quelque chose comme ça, j’aime mon vin « . »

Le collègue de Naga a sonné: « Tu ne peux pas sortir de toute façon! »







En riant, elle a poursuivi: «Voilà.

« Mais quand j’ai entendu l’annonce, j’ai pensé, tu sais quoi, non. »

Naga se souvient: «J’ai parlé à mon mari la nuit dernière et j’ai dit: ‘Non, je pense que je peux arrêter de boire.

« Je ne peux pas continuer à compter sur quelque chose … de la nourriture, du vin, peu importe, pour que je me sente mieux ». «

Elle a ajouté: « Il y a presque ce rebond. »

Naga s’est avérée populaire au cours de sa première semaine dans l’émission du milieu de la matinée, qui avait déjà été présentée par Emma Barnett.

Elle a reçu des critiques positives lorsqu’elle a repris l’émission du lundi au mercredi.

Naga continuera d’héberger BBC Breakfast du jeudi au samedi.

* Naga Munchetty revient sur BBC Radio 5 Live lundi à 10h.

