Naga Munchetty avertit la co-star de BBC Breakfast “nous parlerons plus tard” dans un échange glacial

NAGA Munchetty a averti sa co-vedette “nous parlerons plus tard” lors d’un échange gênant sur BBC Breakfast.

L’épisode de jeudi de l’émission d’information a vu Naga et son co-animateur Charlie Stayt discuter avec le correspondant sportif John Watson via un lien vidéo sur la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Naga et sa co-vedette Charlie ont parlé au présentateur sportif John Watson par chat vidéo de la Coupe du monde du Qatar 2022[/caption] BBC

John a expliqué comment l’équipe d’Angleterre avait surnommé un chat local au Qatar Dave mais Naga n’a pas semblé impressionné[/caption]

John a expliqué comment l’équipe d’Angleterre avait surnommé un chat local dans le pays du Moyen-Orient Dave.

Mais le présentateur sportif n’a pas semblé satisfait du nom et a déclaré: “Je me demandais s’ils étaient peut-être allés en Jordanie [after Jordan Pickford] parce qu’ils appellent les gardiens de but des “chats”.

“Peut-être qu’ils ont raté un tour là-bas, peut-être?”

Naga avait l’air dubitatif alors que John sautait à l’écran, elle a demandé: “Fais-tu des mouvements de gardien de but là-bas, John?”

Jean a répondu : “Eh bien oui. C’est en quelque sorte la façon dont un gardien de but se tient sur la ligne tout en sauvant un penalty.

“C’est un peu ce que tu fais, n’est-ce pas ?”

Un Naga peu impressionné a répondu: “Hmm”, et alors que John essayait de converser avec le présentateur de nouvelles à propos de ses propres chats, elle l’a brutalement coupé et a ajouté: “Ouais.

« John, parlons plus tard, d’accord ?





« Nous avons l’image de vous dansant juste là-bas. C’est un peu ce avec quoi nous traînons.

L’appel vidéo a ensuite été interrompu, alors que Naga et sa co-star Charlie passaient au sujet suivant.

Les présentateurs du BBC Breakfast ont ensuite parlé au député conservateur et ministre du Logement Michael Gove.

Lorsque John a interrogé la présentatrice sur ses chats, Naga Awkwardly lui a dit “nous parlerons plus tard, d’accord?”[/caption]