Naga Munchetty a fait un excellent retour après qu’un vil troll des médias sociaux ait décidé de viser la star pour être « fausse ».

La présentatrice du petit-déjeuner de la BBC, âgée de 45 ans, a été cruellement attaquée sur Twitter, où le profil des médias sociaux lui a demandé de se retirer de son rôle de présentatrice.

Dans le tweet original, l’utilisateur des médias sociaux a vicieusement qualifié Naga de si « ennuyeux » qu’il a désactivé BBC Breakfast.

« Je souhaite vraiment qu’ils la hachent. Elle est si fausse. Elle n’a pas un os gentil ou observable dans son corps. Elle est si ennuyeuse que je dois m’éteindre », disait l’attaque originale.

En plus de retweeter la publication de ses 240 000 abonnés Twitter, Naga a ajouté: « Merci d’avoir partagé vos pensées. Très constructif en effet (cela semble-t-il assez authentique?) »

La critique originale a depuis été supprimée.

« Naga est l’une des personnes les plus regardables à la télé !! Prenez-le de quelqu’un qui regarde beaucoup la télé. Continuez à être fabuleux, Naga! » a écrit un fan.

Un autre a écrit: « Continuez Naga – vous dérangez toutes les bonnes personnes. »

« En tant que personne qui a travaillé dans la télévision pendant une décennie, je peux vous assurer que naga est l’une des personnes les plus authentiques et drôles que j’ai rencontrées. Elle est l’une des seules personnes qui font actuellement le travail dont nous avons tous besoin de journalistes », a écrit un troisième. .

L’année dernière, Naga a également expliqué comment elle gère le fait d’être trollée sur les réseaux sociaux, ajoutant qu’elle a une position de tolérance zéro.







«J’ai plutôt, dirons-nous, une manière affirmée, de traiter les gens qui me maltraitent sur Twitter», a-t-elle déclaré lors de la présentation du studio BBC Radio Five Live en août 2020.

« Je n’aime pas ça, je ne l’accepterai pas. »

Elle a poursuivi: « Je viens de dire que les gens disent quoi que ce soit sur Twitter, ils ne vous diraient jamais rien !.

« Non pas que j’invite qui que ce soit à me dire quelque chose d’horrible dans la vraie vie – ne me dis rien d’horrible. »

