Naga Munchetty a été averti de “se comporter” par la co-star de BBC Breakfast après avoir été réprimandé pour “se plaindre”

NAGA Munchetty a été avertie de “se comporter” aujourd’hui par l’une de ses co-stars de BBC Breakfast après avoir été réprimandée pour “se plaindre”.

Le présentateur de 47 ans a été abattu de façon hilarante ce matin par le présentateur météo Chris Fawkes.

Bbc

On a dit à Naga Munchetty de “se comporter” ce matin sur BBC Breakfast[/caption] Bbc

Le présentateur de nouvelles a été réprimandé pour “se plaindre” par le présentateur météo Chris Fawkes[/caption]

Naga est connue pour ses plaisanteries effrontées dans l’émission populaire du matin, mais aujourd’hui, elle s’est retrouvée à la fin de la blague.

Cela est venu après que Naga et sa co-star de BBC Breakfast, Roger Johnson, aient voulu donner aux téléspectateurs une mise à jour sur la météo à mi-parcours du programme.

Le présentateur Chris est apparu à l’écran avec une photo saisissante d’un lever de soleil derrière lui.

Roger s’est exclamé : « Maintenant, qu’est-ce que c’est que ça ? Ciel rouge le matin, avertissement des bergers ?

Le correspondant météo s’est alors moqué de Naga en expliquant: “Eh bien, Naga se plaignait il y a à peine une demi-heure.”

Elle s’est mise à rire et a ajouté : “Ce n’est pas comme moi, n’est-ce pas ?”

Il a dit aux téléspectateurs que Naga se plaignait de sa photographie originale d’un ciel pluvieux semblant “trop ​​​​sombre” pour un samedi matin.

“Alors j’ai pensé que je mettrais une image plus gaie sur l’écran derrière moi”, a souligné Chris après avoir changé l’image.

Naga intervint : “Tu as eu un ‘Oh’ cette fois quand je me suis retourné et que je t’ai vu, c’est adorable.”

Alors que Chris regardait la photographie du lever du soleil prise à Walmer, dans le Kent, par une spectatrice nommée Mme M, il a averti Naga de “se comporter”.

Pendant ce temps, hier, Naga a pris un coup effronté à la co-star Mike Bushell après avoir commenté son apparence “fatiguée” en direct sur les ondes.

Elle a été rejointe en studio par son collègue animateur Ben Thompson vendredi matin.

Naga, qui apprécie souvent des plaisanteries inoffensives avec ses co-stars, n’a pas tardé à faire un pop au présentateur sportif Mike Bushell.

Elle a plaisanté en disant que Mike avait l’air “fatigué” juste avant de livrer son segment sportif dans l’émission du matin.

Soulignant l’apparence privée de sommeil de Mike, Naga a déclaré: “Cela arrive à sept heures moins vingt…”

Elle s’est alors exclamée en plaisantant: “Maintenant… fatigué, Mike?”

Mike a pris le jibe avec bonne humeur et s’est tourné vers la caméra et a avoué : « Suis-je ? Je n’ai pas dormi la nuit dernière, en fait !

Mais Naga l’a rassuré qu’elle ne faisait que plaisanter car la “fatigue” était un thème clé dans son segment de football en attente.

BBC Breakfast est diffusé tous les jours à partir de 6h du matin sur BBC One.