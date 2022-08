Naga Chaitanya s’ouvre sur sa vie personnelle en faisant la une des journaux

Le mariage brisé de Naga Chaitanya et Samantha Ruth Prabhu fait l’actualité depuis leur séparation. Les individus sont de bons artistes, mais ils finissent par répondre aux questions liées les uns aux autres ou à leur mariage. Naga fera bientôt ses débuts à Bollywood avec Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan, et tout en interagissant avec Bollywood Life, l’acteur a déclaré que la discussion constante sur la vie personnelle dans l’espace professionnel était “frustrante”.

Naga a déclaré qu’il s’était assuré de créer une ligne entre vie personnelle et vie professionnelle : “Je me suis en quelque sorte construit pour ne pas laisser ma vie personnelle affecter ma vie professionnelle. Mais évidemment, lorsque votre vie personnelle est mise au premier plan, cela devient le gros titre plus que votre vie professionnelle. Cela devient vraiment frustrant. Vous ne voulez pas que les gens relient votre vie personnelle à votre vie professionnelle parce que je ne le connecte pas et j’ai créé une barrière très claire entre les deux.

Chaitanya a en outre ajouté que les frontières entre les deux vies se sont submergées et qu’il travaille dur pour détourner l’attention des gens vers son métier plutôt que vers sa vie professionnelle. “C’est triste parfois de voir de nulle part qu’ils relient ma vie personnelle à mes films, ce que quelqu’un a dit et ce qui s’est passé. Mais malheureusement, c’est comme ça aujourd’hui, les nouvelles remplacent les nouvelles, alors je m’apprends à continuer à travailler plus dur à mon travail et s’est assuré que mon travail brille.

Tout en interagissant avec l’ADN, lorsque nous avons demandé à Naga Chaitanya de partager son opinion sur le népotisme dans l’industrie cinématographique Telugu et lui avons demandé pourquoi les fans du Sud attendaient avec impatience de voir la prochaine génération de stars de cinéma contre les enfants stars de Bollywood se faire troller pour venir de une famille de cinéma, comme nous l’avons fait référence à la récente vision de Vijay Deverakonda sur le népotisme, Naga a déclaré à DNA : “Qu’est-ce qui ne va pas (venant d’une famille de cinéma). Mon grand-père était acteur, mon père s’est inspiré de lui et est devenu acteur. J’ai vu ces deux des acteurs incroyables et je me suis inspiré d’eux et je voulais aller de l’avant. Je pense qu’il n’y a rien de mal à cela. C’est juste un beau voyage que nous essayons de continuer.