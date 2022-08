Naga Chaitanya s'ouvre sur la tendance au boycott du film d'Aamir Khan, dit "c'est pareil pour tous..."

La vedette d’Aamir Khan, Laal Singh Chaddha, qui sort le 11 août, a créé un buzz pour diverses raisons. #BoycottLaalSinghChaddha est la tendance numéro 1 sur les réseaux sociaux ces jours-ci, les utilisateurs des réseaux sociaux ont décidé de ne pas voir le film qui est le remake du film emblématique de Tom Hank, Forrest Gump.

Les internautes sont mécontents de la superstar Aamir Khan dont les films ont toujours marqué l’histoire au box-office. L’ancienne déclaration d’Aamir devient virale sur Internet, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles les internautes ont décidé de boycotter Laal Singh Chaddha. Une autre raison est que les Punjabis pensent qu’Aamir Khan n’a pas rendu justice à la langue du film.

Outre Aamir Khan et Kareena Kapoor, Naga Chaitanya sera également vue dans le film. Dans une récente interview, l’acteur a parlé de la haine et des critiques que le film reçoit. Il a dit: «Je ne suis pas le meilleur juge de cela. Pour être honnête, je ne connais pas trop la langue. Mais, tous les doutes qui ont été jetés sur le film sur la base du contenu qu’ils ont lu jusqu’à présent seront effacés une fois qu’ils auront regardé le film, une fois que vous serez immergé dans le film et immergé avec Laal.

Il a ajouté: “Vous allez voir un beau film et toutes ces comparaisons vont disparaître. De plus, c’est la même chose pour chaque film. Avant de voir le produit final, il y a un certain nombre d’opinions, de doutes et de questions qui sont bonnes et cela ne fait que créer un certain intérêt pour ce film. Donc, tout cela fait partie du film. Une fois que vous aurez regardé le film, tout cela ira. Vous en sortirez souriant et avec des larmes.





Au milieu de toute la négativité autour du film à venir, Kangana Ranaut a accusé Aamir lui-même d’avoir lancé la campagne de diffamation contre son propre film le qualifiant de “cerveau” pour créer le buzz autour du réalisateur Advait Chandan dont la sortie en salles est prévue le 11 août.

S’adressant à ses histoires Instagram le mercredi 3 août, Kangana a écrit: “Je pense que toute la négativité autour de la prochaine sortie de Laal Singh Chadda est entièrement organisée par le cerveau Aamir Khan Ji lui-même, cette année aucun film hindi n’a fonctionné (à l’exception d’un suite de comédie) seuls les films du Sud profondément enracinés dans la culture indienne ou à saveur locale ont fonctionné, un remake hollywoodien n’aurait pas fonctionné de toute façon.”