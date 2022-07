Naga Chaitanya se sent «malheureux» que le bruit sur sa vie personnelle soit plus que ses films; a de grands espoirs de Laal Singh Chaddha

Naga Chaitanya et Samantha Ruth Prabhu se sont séparés l’année dernière. Après leur séparation, Chay a été vue dans Bangarraju et Thank You. Alors que le premier a été un succès au box-office, le second est devenu un désastre. Au cours des derniers mois, Chay a fait les manchettes pour sa vie personnelle plus que pour ses films. L’acteur avait également fait la une des journaux pour sa relation supposée avec Sobhita Dhulipala. Maintenant, récemment dans une interview, l’acteur s’est ouvert sur sa vie personnelle faisant plus de bruit que ses films.

Naga Chaitanya dit que le bruit sur sa vie personnelle est plus que ses films

Lors d’une conversation avec News18, Naga Chaitanya a déclaré : “Le bruit [about my personal life] est plus fort que pour les films que je fais. C’est malheureux, mais c’est ainsi que les temps sont en ce moment et c’est ainsi que certaines sections des médias choisissent de rapporter. Chacun a sa façon de faire, donc ça va. Cependant, c’est mon devoir et ma responsabilité en tant qu’acteur de continuer à travailler dur. Finalement, mon travail acharné brillera et prendra le dessus. Je veux rester positif à ce sujet. À partir du 11 août, les choses pourraient très bien fonctionner pour moi et j’espère que les gens m’accepteront et qu’ils commenceront aussi à parler de mon travail.”

Les débuts de Naga Chaitanya à Bollywood avec Laal Singh Chaddha

Laal Singh Chaddha marquera les débuts de Naga Chaitanya à Bollywood. Bien qu’il s’agisse d’un camée prolongé, c’est un rôle très central dans lequel Chay sera vu. Plus tôt, Vijay Sethupathi était censé jouer le personnage, mais apparemment, en raison de son emploi du temps chargé, il n’a pas pu faire le film.

Affiche de Laal Singh Chaddha avec Naga Chaitanya

Récemment, les créateurs ont partagé une affiche solo de Naga Chaitanya et ont présenté son personnage, Balaraju Bodi. Découvrez l’affiche ci-dessous

Un meilleur ami que tout le monde aimerait avoir ! Rencontrez Balaraju de Bodipalem, un ami aimant et innocent de Laal… Jetez un œil au voyage adorable et sincère de Chaitanya Akkineni en tant que Bala https://t.co/tqcWpll5sr pic.twitter.com/yWlCigEW0Y Aamir Khan Productions (@AKPPL_Official) 29 juillet 2022

Réalisé par Advait Chandan, Laal Singh Chaddha met en vedette Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan dans le rôle principal. Il présente également Mona Singh dans un rôle central. Le film devrait sortir sur grand écran le 11 août 2022.