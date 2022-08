Naga Chaitanya révèle s’il changerait ou retirerait son tatouage en ayant une connexion spéciale avec Samantha Ruth Prabhu

Il était une fois où Naga Chaitanya et Samantha Ruth Prabhu étaient follement amoureuses l’une de l’autre, l’ancien couple avait griffonné des tatouages ​​​​identiques sur leurs bras, ayant un lien particulier l’une avec l’autre. L’acteur de Laal Singh Chaddha a récemment révélé que son tatouage au bras est un code morse de sa date de mariage avec Samantha.

Parlant de son tatouage, Naga Chaitanya a raconté un incident à propos de quelques fans qui ont eu une réplique de son tatouage sur leurs avant-bras. Il a conseillé aux fans de ne pas copier de telles choses car les situations peuvent différer et il peut également changer son tatouage. “J’ai rencontré quelques fans qui ont tatoué comme mon nom et tout ça et ils ont imité ce tatouage (désignant son avant-bras). Ce n’est pas quelque chose que vous voudriez imiter. C’est le jour où je me suis marié. Alors j’ai gagné “Je ne veux pas que les fans mettent ça. Je me sens vraiment mal quand ils tatouent ces choses. C’est comme” non, les choses pourraient juste changer. Je peux changer le tatouage “”, a-t-il déclaré à Bollywood Bubble.

Lorsqu’on a demandé à Naga Chaitanya s’il avait pensé à changer son tatouage, il a répondu: “Non, je n’y ai pas pensé, ça va.” Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ferait s’il rencontrait son ex-femme Samantha aujourd’hui, il a répondu : “Dites bonjour, faites-lui un câlin.”

Pour les non-initiés, Samantha a 3 tatouages ​​​​sur son corps, tous ayant une connexion spéciale Naga Chaitanya. Elle a dédié un tatouage à son premier film Ye Maaya Chesave et a encré les initiales du nom du film YMC sur la nuque. Elle a Chay tatoué sur le côté droit de sa côte. Après leur mariage, Samantha et Chaitanya ont eu des tatouages ​​​​assortis sur leur avant-bras qui représentent deux flèches. On peut trouver le tatouage sur l’avant-bras droit de Sam.

Il a fallu près de 8 ans à Samantha et Naga pour officialiser leur relation et culminer leur longue fréquentation en mariage pour se séparer près de 4 ans après avoir été mari et femme. Leur séparation a en effet été très douloureuse tant pour le couple Tollywood, leurs familles respectives que leurs proches.