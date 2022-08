Naga Chaitanya RÉVÈLE la vraie raison pour laquelle il a rejeté les films de Bollywood et cela vous laissera surpris

Naga Chaitanya est prêt pour ses débuts à Bollywood avec Laal Singh Chaddha. L’acteur a choisi un rôle non conventionnel dans le film d’Aamir Khan et cela ne fait que montrer à quel point l’artiste sûr est Chay. Mais il y a eu beaucoup de questions sur le fait qu’en dépit d’être une star à succès dans le sud, pourquoi n’a-t-il jamais fait de films de Bollywood ? Naga, dans sa récente conversation, a même révélé qu’il rejetait activement les films de Bollywood et que la raison en était qu’il n’était pas très sûr de sa langue. Il y a eu beaucoup d’acteurs qui ont ouvertement dit que les premières stars du sud étaient méprisées, ce n’est qu’après Baahubali qu’ils ont une chance équitable.

Et ce n’est que lentement maintenant que les stars du sud arrivent à Bollywood et tentent leur chance et en fait, nous avons également réussi à passer outre. Et l’exemple classique est Prabhas, Allu Arjun, Yash et plus encore. Au milieu des acteurs du sud au pouvoir à Bollywood, Naga a expliqué pourquoi il avait rejeté les films de Bollywood, dans une interaction qu’il a révélée : ” J’ai grandi à Chennai et j’ai déménagé à Hyderabad. Donc, mon hindi n’a pas été le meilleur. C’est la raison pour laquelle j’ai parfois hésité à regarder des films en hindi quand j’ai reçu une offre. Quand j’ai dit aux gens que mon hindi était très “sud-indien”, les gens ont réfléchi à deux fois pour être honnête.”

Alors que Naga Chaitanya, qui est prêt pour Laal Singh Chaddha, joue un garçon du sud et c’est la raison pour laquelle son accent telugu sera justifié. Il ajoute plus loin : “Quand j’ai reçu l’offre pour Laal Singh Chaddha, je leur ai donné le même ‘avertissement’. Aamir était à l’aise avec cela parce que je suis choisi comme un garçon du sud de l’Inde qui monte dans le nord et c’est là que notre voyage commence. . Ils voulaient que je sois sud-indienne dans ma façon de parler. Je parle hindi dans le film mais si je glisse un mot télougou ou que j’adopte un accent télougou, ils étaient tout à fait d’accord avec ça. Nous avons incorporé quelques mots ici et là pour apporter une saveur Telugu”. Les quelques aperçus de Naga Chaitanya montrent seulement que l’acteur s’est efforcé d’avoir l’air convaincant. Le film met également en vedette Kareena Kapoor Khan.