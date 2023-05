Naga Chaitanya révèle la VRAIE raison pour laquelle il a choisi de faire Laal Singh Chaddha avec Aamir Khan

Naga Chaitanya a impressionné par son rôle petit mais percutant dans son premier film bollywoodien Laal Singh Chaddha avec la superstar Aamir Khan. Naga est un grand nom de l’industrie cinématographique du sud de l’Inde, et beaucoup ont spéculé sur les raisons pour lesquelles il avait choisi de jouer un petit rôle lors de son entrée à Bollywood alors qu’il aurait pu se lancer en solo avec la sortie et aurait obtenu la meilleure réponse du public en hindi. industrie du cinéma. Et enfin, après de nombreuses spéculations, Chay révèle enfin la vraie raison de faire Laal Singh Chaddha avec Aamir Khan. Dans son interview avec Mirchi 9, il a déclaré : « La raison principale pour laquelle j’ai fait ce projet était de voyager avec Aamir monsieur. En tant qu’acteur, j’aurais aimé pouvoir voyager avec lui pendant seulement 2 jours pour apprendre de lui. J’ai marché dans le projet avec cet état d’esprit. Mais j’ai pu travailler avec lui pendant 5-6 mois.

Chay a même mentionné que Laal Singh Chaddha est un investissement pour l’avenir alors qu’il parlait de l’échec du film. « Il y avait beaucoup d’honnêteté, même dans la façon dont Aamir travaillait. Je viens de le suivre dans ce voyage et je n’ai aucun regret. C’est dommage que le film n’ait pas fonctionné mais je suis sorti comme une personne évoluée , à la fois professionnellement et personnellement. C’est grâce à ce qu’il m’a appris ». Naga Chaitanya, dont la vie personnelle a toujours été sous les projecteurs des médias en raison de son divorce avec Samantha, a également été alléguée par Kangana. Ranaut a déclaré que c’était Aamir Khan qui était à l’origine de leur séparation, mais personne n’a choisi de commenter ces affirmations de l’actrice d’Urgence. Alors que Sam partage un bon lien avec Kangana.

Naga Chaitanya n’était pas le premier choix pour LSC; c’était Vijay Sethupathi qui était censé jouer le rôle, mais plus tard, Chay s’est avéré être son remplaçant. Aamir Khan est ébranlé par l’échec du film, car c’était un désastre au théâtre et n’a réussi à gagner que 55 crores alors qu’il s’agissait d’un film de 200 crores. La superstar est actuellement en congé sabbatique, et ses fans attendent l’annonce de son film, qui arrivera bientôt en fanfare.