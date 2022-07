Naga Chaitanya révèle des détails sur l’émission spéciale d’Aamir Khan de Laal Singh Chaddha pour Chiranjeevi, SS Rajamouli et Sukumar [Exclusive]

Naga Chaitanya est super excité pour la sortie de son prochain film Merci. Outre ce film, il attend la sortie de son premier film de Bollywood Lal Singh Chaddha qui a Aamir Khan dans le rôle principal. Chay joue un rôle clé dans ce film et il l’appelle son projet de rêve. Aamir Khan était récemment à Hyderabad pour organiser une émission spéciale de Lal Singh Chaddha pour quelques biggies de l’industrie cinématographique Telugu.

Spectacle spécial de Laal Singh Chaddha organisé au domicile de Chiru

Megastar Chiranjeevi a animé ce spectacle dans cette résidence pour Aamir Khan et Chay. Le réalisateur de RRR SS Rajamouli, le réalisateur de Pushpa Sukumar et Nagarjuna Akkineni ont également été invités à l’émission spéciale et la réponse de leur part est quelque chose dont Chay est très heureux.

Naga Chaitanya parle de l’émission spéciale de Laal Singh Chaddha

“Chiranjeevi garu a regardé le film et a fait l’éloge de mon jeu. Il a félicité Aamir monsieur pour avoir fait un si beau film. Ce fut une expérience surréaliste pour moi de regarder le film avec eux. Ils ont partagé leurs commentaires et quelques contributions au montage final. et les mots que tout le monde a prononcés à propos de ma performance m’ont fait super plaisir. J’ai hâte que le film sorte et de voir la réaction du public”, a déclaré Naga Chaitanya. Lorsqu’on lui a demandé s’il était intéressé à travailler pour plus de films à Bollywood, Chay a déclaré qu’il avait choisi de travailler pour Lal Singh Chaddha uniquement parce qu’il travaillerait avec Aamir Khan.

Naga Chaitanya parle de travailler avec Aamir Khan

“Travailler avec Aamir monsieur a été une expérience qui sera chérie pour toujours. Il a enseigné tant de leçons pour toute une vie. Si le public du nord m’accepte, alors seulement je penserai à travailler pour un plus grand nombre de films hindi. En fait, je Je suis heureux de travailler pour les films Telugu et je m’aventurerai bientôt dans le cinéma tamoul également », ajoute Chay, qui travaille actuellement sur la série Web Dootha d’Amazon, qui est à nouveau dirigée par Vikram K Kumar.