Naga Chaitanya redouble de prudence avant de signer un projet ; Merci et effet Laal Singh Chaddha?

L’acteur sud populaire Naga Chaitanya a connu des hauts et des bas dans sa vie en termes de croissance professionnelle. L’acteur a connu une quantité égale de chute et de croissance. Les deux derniers films de Naga Chaitanya, Merci, avec Krithi Shetty et Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan-Kareena Kapoor Khan, ont tous deux explosé au box-office. Eh bien, il y a des rapports selon lesquels Naga Chaitanya fait très attention avant de signer un projet. Oui, tu l’as bien lu!

Naga Chaitanya aurait reçu de nombreuses offres de grands réalisateurs, mais l’acteur semble prendre son temps pour décider avec précision de ses projets. Naga Chaitanya est actuellement en pourparlers avec le réalisateur de DJ Tillu, Vimal Krishna, mais le bel acteur serait sceptique et prendrait du temps avant de signer les projets. Une source proche de l’acteur a été citée par Pinkvilla disant qu’après 2 films flop, Naga ne veut pas faire de faux pas et veut redoubler de prudence. Si l’on en croit les rapports, Vimal Krishna a raconté le scénario à Chaitanya et le réalisateur attend que l’acteur lui donne des dates. Naga Chaitanya ne se limite pas à un genre particulier. Il s’essaie à tous les genres de films et veut voir ce qui fonctionne en sa faveur.

Côté travail, Naga Chaitanya a fait ses débuts en hindi avec le film Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan. Il fera bientôt ses débuts en OTT avec Dhootha qui est un film d’horreur surnaturel.