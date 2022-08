Naga Chaitanya réagit maladroitement lorsqu’on l’interroge sur la rumeur de sa petite amie Sobhita Dhulipala

Suite à son divorce avec Samantha Ruth Prabhu, il y a eu récemment des rumeurs selon lesquelles Naga Chaitanya aurait vu l’actrice majeure Sobhita Dhulipala. Des rapports avaient déclaré que Chaitanya avait été vu avec Sobhita dans sa nouvelle maison, ce qui n’est pas la première fois qu’ils ont été vus ensemble. Alors que Chaitanya s’était abstenu de répondre à ses rumeurs de rencontres, il a réagi maladroitement lorsqu’il a été interrogé sur Sobhita alors qu’il se préparait pour ses débuts tant attendus à Bollywood Laal Singh Chaddha, avec Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan.

Lors d’une interaction, l’animateur de radio Siddharth Kannan a demandé à Naga Chaitanya de révéler ce qui lui venait à l’esprit lorsqu’il entendrait les noms de ses collègues. Quand Chaitanya a entendu le nom de Sobhita, il a d’abord partagé un rire gêné, a hoché la tête et a fait une longue pause avant de dire : “Je vais juste sourire.”

Lorsque cette nouvelle de liaison est devenue virale, certains trolls ont commencé à affirmer que de telles rumeurs sur Chaitanya avaient été diffusées par l’équipe de relations publiques de son ex-femme Samantha Ruth Prabhu pour salir l’image de l’acteur. Cependant, Samantha, qui est tombée sur un article ridicule sur le même sujet, est devenue furieuse et a envoyé les trolls avec style. Elle leur a demandé de passer à autre chose, déclarant que les parties impliquées dans les rumeurs avaient clairement évolué également. L’ex-couple avait annoncé leur séparation dans une déclaration commune sur les réseaux sociaux en octobre 2021, quelques jours seulement avant leur 4e anniversaire de mariage.

Non seulement cela, certains utilisateurs de médias sociaux ont même accusé Sobhita d’être responsable de la rupture très médiatisée entre Naga Chaitanya et Samantha Ruth Prabhu. Elle a ensuite partagé une vidéo dans laquelle elle a été vue en train de montrer ostensiblement son majeur à ceux qui la relient à la star de Telugu. Plus tard, elle a également nié les rumeurs, les qualifiant de sans fondement.

Selon les rapports, Naga Chaitanya a acheté une belle propriété dans le quartier de Jubilee Hills à Hyderabad, qui est actuellement en construction. Les deux, Naga Chaitanya et Shobita, auraient été aperçus en train de visiter les lieux, faisant probablement le tour des lieux. Après quelques heures, ils sont partis ensemble dans la même voiture.