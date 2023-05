Naga Chaitanya n’est pas affectée par des flops consécutifs ? La star de Custody signe un autre film

Naga Chaitanya traverse une phase de soudure professionnelle. Les trois derniers films de l’acteur Thank You, Custody et ses débuts à Bollywood, Laal Singh Chaddha, ont tous fait le plein au box-office. Mais cela n’a pas empêché Naga Chaitanya de signer plus de films. Le beau jeune acteur est toujours très sollicité par les makers. Il a signé sur un projet de Shiva Nirvana. Il semble que le film se transforme en un drame familial émotionnel. Le film est réalisé par la prestigieuse bannière de l’industrie cinématographique Telugu, Mythri Movie Makers. Dans le passé, Naga Chaitanya a travaillé avec Shiva Nirvana à Majili. Il a été jumelé avec son ex-femme, Samantha Ruth Prabhu. Les deux avaient livré des performances poignantes dans le film.

Maintenant, on dit qu’il a signé un film de Chandoo Mondeti. Le cinéaste est surtout connu pour ses films Premam et Karthikeya 2. Mondeti est au top avec l’énorme succès de Karthikeya 2. Le film d’aventure avec Nikhil Siddhartha a été un succès dans toute l’Inde. Naga Chaitanya et lui ont travaillé ensemble à Savyasachi. Ce film a été un flop. Il semble que GA2 Pictures financera ce film. Le dernier film de Naga Chaitanya, Custody, une satire politique, a mal tourné. Mais les gens qui l’ont vu disent que ce n’est pas aussi mauvais que certains critiques le prétendent.

Naga Chaitanya a déclaré que les flops sont décevants mais il traite une phase basse comme une chose temporaire. Il a dit qu’il cherchait toujours à donner de bons films aux fans. Il a dit que le bon cinéma est la meilleure récompense pour les fans inconditionnels. Il a déclaré: « Les hauts et les bas sont tout à fait normaux dans cette carrière. Ce temps passera bientôt et nous reviendrons à coup sûr. » Sur le plan personnel, on dit qu’il sort avec l’actrice de Kurup Sobhita Dhulipala. L’actrice a également été trollée.