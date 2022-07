Naga Chaitanya marqué comme un homme étrange dans la famille Akkineni par ses propres fans; zéro buzz pour Merci – voici ce que Chay doit faire

Naga Chaitanya a passé un moment assez décent au box-office ces derniers temps, au moins selon ses normes et son penchant pour les échecs commerciaux au guichet. Ses deux derniers Films en télougou, Histoire d’amour et Bangarrajuont tous deux dépassé les attentes et affiché des chiffres relativement corrects au box-officece dernier se révélant même être un succès net, bien que cela se résume principalement à sa valeur de franchise et au fait que son père superstar, Nagarjuna, faisait également partie du film. Malgré tout cela, les choses ne vont pas bien pour Naga Chaitanya et sa prochaine Film télougou, Merciet le mécontentement est en train d’être repris par Chaï fans eux-mêmes.