Naga Chaitanya lance un nouveau film avec Krithi Shetty ; Rana Daggubati et Sivakarthikeyan assistent à la cérémonie de la pooja

La superstar Telugu Naga Chaitanya, qui a fait la une des journaux en raison de rapports selon lesquels il sortirait avec la star de Made In Heaven Sobhita Dhulipala après sa séparation avec son ex-femme Samantha Ruth Prabhu en octobre de l’année dernière, a officiellement lancé son nouveau film # NC22 avec la cérémonie du pooja le Jeudi 23 juin.

Réalisé par Venkat Prabhu, le film bilingue en tamoul et télougou verra Naga s’associer à nouveau avec sa co-vedette de Bangarraju Krithi Shetty. Le film est réalisé par le cinéaste prolifique Venkat Prabhu, qui marque ses débuts dans le cinéma Tollywood alias Teleugu avec le film et les débuts de Naga dans Kollywood alias le cinéma tamoul.

La star de Baahubali Rana Daggubati, qui a été vue le plus récemment dans le film d’action romantique Virata Parvam face à Sai Pallavi, et la star de Doctor Sivakarthikeyan, dont la dernière sortie était sa comédie dramatique de passage à l’âge adulte Don, ont également assisté à la cérémonie de la pooja .

Partageant son bonheur lors du lancement de son nouveau film, Krithi a écrit sur son compte Instagram : « Je me sens bénie, un grand merci à tous les invités. Merci aux fans et au public pour une réponse aussi positive, je vous aime toujours, je travaillerai dur et rendre fier », tout en partageant les photos de l’événement.





Le film, qui porte désormais le titre provisoire de NC22, verra la musique composée par le légendaire duo père-fils d’Ilaiyaraaja et Yuvan Shankar Raja, qui se trouvent également être l’oncle paternel et le cousin du réalisateur Venkat Prabhu.

Avant NC22, Naga, également appelé Chay par ses fans, est prêt à faire ses débuts à Bollywood dans le très attendu Laal Singh Chaddha avec Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan en tête. Le réalisateur Advait Chandan devrait entrer en conflit avec Raksha Bandhan d’Akshay Kumar le 11 août.