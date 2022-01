Naga Chaitanya fera ses débuts en OTT dans la série dirigée par Vikram Kumar ? Détails à l’intérieur

Akkineni Naga Chaitanya, qui connaît le succès après « Lovestory » et « Bangarraju », devrait commencer le tournage d’une série Web, produite par Amazon Prime Video.

Présentée comme un thriller, la série Web aura la renommée de « 24 » Vikram Kumar en tant que réalisateur. Il est rapporté que Naga Chaitanya se prépare à jouer un rôle inédit, car il travaille également sur son apparence physique pour la série Web très médiatisée.

Des discussions internes suggèrent que Chaitanya sera vu dans un rôle avec une idiosyncrasie à plusieurs niveaux, alors qu’il jouera un journaliste. Maintenant, dans les pourparlers, il y a le relooking de Chaitanya, qu’il se prépare à apporter, pour le rôle dans la série Web.

Chaitanya sera vue en train de romancer Priya Bhavani Shankar, tandis que la série Web aura trois saisons. D’autres sources rapportent également que l’histoire de cette série très médiatisée tourne autour du voyage dans le temps et que chaque saison comptera environ 8 à 10 épisodes.

Bien que l’équipe n’ait pas encore fait d’annonce officielle, il y a tellement d’anticipation autour de cette entreprise. Chaitanya et Vikram Kumar, qui sont actuellement occupés à tourner leur prochain film « Thank You », vont bientôt commencer à travailler sur les autres travaux de pré-production afin de lancer la série.