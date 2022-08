Naga Chaitanya fait une révélation CHOQUANTE ; il a été surpris alors qu’il s’embrassait dans une voiture [Read Deets]

Plus que ses films, Naga Chaitanya fait aujourd’hui l’actualité pour sa vie personnelle. L’acteur a récemment été vu dans Laal Singh Chaddha dans lequel il a fait une apparition, et avant cela, son film Telugu Merci avait frappé. Alors que Laal Singh Chaddha a démarré lentement au box-office, Merci a été un désastre. Or, récemment, l’acteur a de nouveau fait la une des journaux car, dans une interview, il a révélé qu’il s’était fait prendre en train de s’embrasser dans une voiture.

Lors d’une interview avec Mashable India, lorsque l’animateur a révélé qu’il avait été surpris par la police alors qu’il embrassait sa petite amie dans une gare, Naga a souri et a déclaré : “Cela m’est arrivé aussi. J’étais sur le siège arrière d’une voiture comme dans Hyderabad en train de s’embrasser.”

Lorsque l’intervieweur a sondé que ce serait un incident effrayant, Naga Chaitanya a déclaré: “C’est bon. C’est une histoire à raconter. Je me sens cool à ce sujet. Je sais ce que je faisais et je me suis fait prendre.”

Nous sommes sûrs que les fans de Chay se demanderaient avec qui l’acteur était dans la voiture.

Eh bien, l’année dernière, Chay et Samantha Ruth Prabhu se sont séparés, et depuis lors, les deux acteurs ont fait la une des journaux pour leur vie personnelle. Il y a quelques mois, il a été rapporté que Naga Chaitanya sortait avec Sobhita Dholipala, et récemment dans une interview, lorsque le nom de l’actrice a été pris, l’acteur a juste souri et a réagi assez calmement à ce sujet.

Parlant de ses projets, Chay a impressionné les critiques avec sa performance dans Laal Singh Chaddha. Il a actuellement la prochaine ligne de Venkat Prabhu et fera ses débuts numériques avec Dootha qui sera présenté en première sur Amazon Prime Video.