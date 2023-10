Naga Chaitanya et Samantha Ruth Prabhu de nouveau ensemble ? Le nouveau message de l’acteur avec son animal de compagnie Hash laisse les fans spéculer

La nouvelle publication Instagram de Naga Chaitanya incite les fans à se demander si lui et Samantha Ruth Prabhu sont de nouveau ensemble.

Samantha Ruth Prabhu et Naga Chaitanya se sont séparés en 2021. Récemment, l’acteur a partagé une photo avec le chien de compagnie Hash que lui et Samantha ont accueilli ensemble et après la séparation, le chien a été principalement vu avec les actrices. La photo de Naga Chaitanya a déclenché des rumeurs selon lesquelles l’ex-couple se serait réconcilié.

Dimanche, Naga Chaitanya a partagé une photo avec Hash sur Instagram. Sur la photo, on pouvait voir le chien assis dans la voiture de l’acteur et profitant de la magnifique vue. L’acteur a sous-titré le message « Vibe ». Le message de l’acteur amène les fans à se demander si lui et Samantha Ruth Prabhu se sont réconciliés.





L’un des fans a commenté : « coparentalité de Hash ». Un autre a écrit : « S’il vous plaît, rattrapez Samantha, vous êtes mieux ensemble. » Un autre a écrit : « Est-ce que vous et Samantha vous êtes réparés ? » Un autre a écrit : « Sam a probablement laissé du hasch avec lui avant de partir pour un voyage en Autriche ? Un autre fan a écrit : « Samantha manque ici. »

Pendant ce temps, Samantha Ruth Prabhu a profité de son Instagram et a partagé de superbes images dans un sari rose. L’actrice a révélé qu’elle était actuellement à Dubaï, peut-être pour un voyage de travail.

Samantha Ruth Prabhu et Naga Chaitanya se sont séparés en 2021. Les acteurs ont partagé une déclaration commune confirmant la nouvelle à leurs fans. Plus tôt cette année, Naga Chaitanya a déclaré dans une interview que le divorce avait eu lieu il y a un an et qu’ils étaient légalement célibataires depuis un an maintenant. Les acteurs se sont toutefois abstenus de révéler la raison de leur séparation. Leurs fans, cependant, ont eu le cœur brisé par leur séparation et espèrent toujours qu’ils se remettent ensemble.

Parlant de leur divorce, Naga Chaitanya a déclaré dans une conversation avec ETimes : « Cela fait plus de deux ans que nous nous sommes séparés et un an que nous avons officiellement divorcé. Le tribunal nous a accordé le divorce. Nous avons tous les deux évolué dans notre vie. J’ai un immense respect pour cette phase de ma vie »,

L’acteur a ajouté : « C’est une personne adorable et mérite tout le bonheur. Ce n’est que lorsque les médias spéculent que les choses deviennent gênantes entre nous. Aux yeux du public, ce respect mutuel nous est retiré. C’est pour cela que je me sens mal. »

