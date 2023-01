Naga Chaitanya et Akhil Akkineni critiquent Balakrishna pour avoir manqué de respect à l’acteur légendaire Nageswara Rao

Nandamuri Balakrishna a suscité la controverse en prononçant un discours lors de la rencontre réussie de son film Veera Simha Reddy. Dans le discours, il a parlé du légendaire SV Ranga Rao Garu et Akkineni Nageswara Rao Garu. Cela ne s’est pas bien passé avec le petit-fils d’Akkineni, Naga Chaitanya, et Akhil Akkineni a critiqué l’acteur pour son commentaire désobligeant.

L’enthousiaste Balakrishna célébrant le succès de son film a mentionné à tort quelques noms de l’industrie. Parlant des contemporains de son père NT Rama Rao, il a nommé SV Ranga Rao, Akkineni, Thokkineni. Une partie de la société n’aimait pas la façon dont il parlait de certains acteurs de l’industrie. Cela a attiré l’attention de Naga Chaitanya et de son frère Akhil Akkineni qui ont ensuite été blessés par la déclaration de Balayya.

Les frères Akkineni se sont rendus sur Twitter pour publier une déclaration commune à cet égard. Sans indiquer Nandamuri Balakrishna, ils ont réagi à son commentaire via un message sur Twitter. Ils ont écrit des contributions créatives de Nandamuri Taraka Rama Rao garu, Akkineni Nageshwar Rao garu et S. V Ranga Rao garu ont été la fierté et les piliers du cinéma Telugu. Ajoutons en outre que leur manquer de respect, c’est nous dégrader.

Akhil Akkineni a partagé le même message sur ses histoires Instagram avec le hashtag #ANRLivesOn. Les fans de Telugu n’ont pas non plus aimé le commentaire de Balayya et ont exprimé leur mécontentement à l’égard de l’acteur qu’ils ont fait tendance #MentalBalaKrishna.

Alors que Naga Chaitanya et Akhil Akkineni ont donné une forte réponse sur les réseaux sociaux pour soutenir leur grand-père ANR, Nagarjuna n’a pas encore réagi sur la même chose. Les gens ont soutenu les deux en les qualifiant de mûris et ont demandé à M. Balakrishna d’emprunter un peu de maturité à Chay.

Pendant ce temps, le dernier film de Balakrishna, Veera Simha Reddy, est devenu un succès en compétition avec Waltair Veerayya de Chiranjeevi. Le film est réalisé par Gopichand Malineni et produit par Mythri Movie Makers. Le film d’aventure a fait un chiffre d’affaires de 125 crores de roupies au box-office.