Naga Chaitanya est-il sorti d’un théâtre en jouant Samantha Ruth Prabhu, bande-annonce de Vijay Deverakonda Kushi ?

Maintenant, cette nouvelle est un peu difficile à croire, mais il y a des rapports selon lesquels Naga Chaitanya est sorti du théâtre après son ex-femme Samantha Ruth Prabhu’s Kushi la bande-annonce a été diffusée au cinéma. De nombreux portails en ligne affirment que Chay était désintéressé et a quitté la salle pendant l’entracte d’un film après avoir vu le film. Kushi la bande-annonce a été diffusée dans l’intervalle, tandis que les rediffusions suggèrent également qu’il se pourrait que Chay était pressé et que cela l’a fait quitter plus tôt, mais ces spéculations font en effet des fans des deux acteurs.

Naga Chaitanya en a marre de parler de son divorce avec Samantha.

Naga Chaitanya a mentionné dans l’une de ses interviews qu’il en avait assez de parler de son divorce avec Samantha et de la façon dont les gens devraient passer à autre chose comme ils l’ont fait. « Nous sommes tous les deux sortis et avons fait nos déclarations et nous avons tous les deux un immense respect l’un pour l’autre. J’admire toujours ce qu’elle fait. Et il y aura toujours un grand respect pour elle. C’est à peu près tout. Nous avons dit ce que nous devions faire. Au-delà de ça, ce sont juste des gens qui essaient de remplir les colonnes et il n’y a rien d’autre. Je veux dire, j’en ai marre. J’ai vu trois sorties et j’y suis toujours attaché.

Samantha et Naga Chaitanya sont officiellement divorcés et ont annoncé leur séparation dans une déclaration commune, mais les gens n’ont toujours pas évolué malgré le Laal Singh Chaddha l’insistance de l’acteur.

Naga Chaitanya serait en couple avec la star de Made in Heaven 2, Sobhita Dhulipala.

Chay et Sobhita ont fait la une des journaux après que le couple aurait été aperçu en train de traîner à Londres, et beaucoup se sont déchaînés contre le couple. Fabriqué au paradis 2 l’actrice et l’a traitée de cambrioleuse, mais ils ont tous deux gardé leur silence digne. Il fut un temps où les fans de Chay accusaient Samantha de répandre des rumeurs contre lui et Sobhita dans une relation, et elle y réagit fortement. En effet, la vie des célébrités n’est plus personnelle à l’ère des médias sociaux.

En parlant de Kushi, Samantha et Vijay Deverakonda on les verra travailler ensemble pour la première fois et les fans adorent déjà leur alchimie.