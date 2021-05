Naga Chaitanya donne 10/10 à l’acte de sa femme Samantha Akkineni dans la bande-annonce de ‘The Family Man 2’! | Actualités de la série Web

New Delhi: La bande-annonce tant attendue de ‘The Family Man 2’ est enfin sortie! La nouvelle saison d’Amazon Original Series sortira enfin le 4 juin 2021. Cette fois, l’acteur Manoj Bajpayee est la star du sud Samantha Akkineni. Et le soutien de sa grande entrée n’est autre que l’acteur-mari Naga Chaitanya.

Le fier mari Naga Chaitanya a douché tout son amour et a loué la performance de Samantha en tant que rebelle après avoir regardé la bande-annonce de The Family Man 2.

Il l’aimait tellement qu’il a continué à lui donner un 10/10 sans perdre beaucoup de temps. Il a partagé le message de l’actrice et a écrit: « Aimer !! 10/10. »

Aimer !! 10/10 https://t.co/0PgeTpxKsD – chaitanya akkineni (@chay_akkineni) 19 mai 2021

Samantha marquera ses débuts numériques avec le «The Family Man 2».

La bande-annonce reçoit des critiques élogieuses et a déjà franchi la barre des 6 lakh en seulement deux heures. Depuis le matin, des tendances comme #SamanthaAkkineni, #ManojBajpayee et # TheFamilyMan2 font le tour sur Twitter.

Partageant la bonne nouvelle avec ses fans, Samantha est allée sur Twitter et a écrit: «J’espère que vous aimez …

La bande-annonce de #TheFamilyManOnPrime est maintenant disponible.

http://amzn.to/TFM2Trailer

@SrikantTFM @PrimeVideoIN

@rajndk @BajpayeeManoj @ Priyamani6

@sharibhashmi @sumank @Suparn @ shreya_dhan13

@hinduja_sunny @DarshanKumaar @ SharadK7 @ishahabali .. »

The Family Man saison 2 met également en vedette Manoj Bajpayee, Priyamani, Sharib Hashmi et Seema Biswas dans les rôles principaux. Il présente également une distribution incroyable du cinéma tamoul, notamment Mime Gopi, Ravindra Vijay, Devadarshini Chetan, Anandsami et N Alagamperumal.