Naga Chaitanya dit que lui et Samantha Ruth Prabhu sont passés à autre chose mais que cela ne les dérangera pas de travailler ensemble à l’écran

L’année dernière, en octobre, Naga Chaitanya et Samantha Ruth Prabhu ont annoncé leur séparation, ce qui a été un énorme choc pour l’industrie. Cependant, l’ancien couple n’a jamais parlé des raisons qui ont conduit à leur divorce. Alors que Naga Chaitanya a déclaré qu’ils avaient tous les deux évolué dans la vie, cela ne le dérangerait pas de travailler avec Samantha dans des films ensemble.

Lors de sa récente interaction avec Siddharth Kannan, on a demandé à Naga Chaitanya s’il travaillerait un jour avec son ex-femme Samantha dans des films. À quoi l’acteur de Laal Singh Chaddha a répondu en riant : “Ça va être fou si ça arrive. Mais je ne sais pas, seul l’univers le sait. Voyons voir.”

Dans une autre interview, Naga a également parlé de la raison du silence sur sa rupture avec Samantha. “Quoi que nous ayons tous les deux voulu dire, nous avons tous les deux publié une déclaration à ce sujet. C’est ce que j’ai toujours fait de ma vie personnelle de toute façon. Les choses que je pense cruciales à partager et à diffuser, j’en informe les médias. , que ce soit bon ou mauvais. Je sors, j’en parle aux gens par une déclaration et c’est tout. Dans notre cas, Samantha a évolué, j’ai évolué et je ne ressens pas le besoin d’informer le monde sur ça, plus que ça”, a-t-il déclaré à TOI.

Il a ajouté: “Mes amis, ma famille et les gens qui comptent, ils le savent tous. Et vous voyez, les nouvelles remplacent les nouvelles. Toutes les spéculations et conjectures sont très temporaires. Plus j’y réagis, plus cela fera de nouvelles. Alors je reste calme à ce sujet, je laisse faire et tout s’estompera, espérons-le.”

Sur Koffee With Karan 7, Samantha a parlé de rancune avec son ex-mari, ajoutant que leur séparation n’était pas à l’amiable. “Oui, je ne peux pas m’en plaindre parce que j’ai choisi cette voie pour être transparente et quand la séparation s’est produite, je ne pouvais pas être trop bouleversée parce qu’ils ont investi dans ma vie. Je n’avais pas de réponses à ce moment-là. a été difficile mais ça va bien maintenant. Je suis plus forte”, a déclaré Samantha à Karan.

Samantha a également admis avoir de l’animosité avec Naga Chaitanya en disant: “Il y a des sentiments durs comme si vous nous mettez tous les deux dans une pièce, vous devez cacher des objets pointus. Donc pour l’instant, oui. Ce n’est pas une situation amicale en ce moment. Il peut-être dans le futur.”

Naga Chaitanya et Samantha Ruth Prabhu sont tombées amoureuses dans leur premier film Ye Maaya Chesave. Ils ont ensuite joué dans Autonagar Surya, Majili, Oh! Bébé et plus.