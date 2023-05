Naga Chaitanya aborde à nouveau le divorce avec Samantha Ruth Prabhu et les rumeurs de liaison avec Sobhita Dhulipala; dit: « Tout ce qui est arrivé est arrivé … »

Naga Chaitanya et Samantha Ruth Prabhu se sont séparés il y a environ deux ans. Leur divorce a été finalisé il y a environ un an. Ils semblaient s’être assez éloignés de leur séparation et se concentrer sur leur carrière. Naga Chaitanya a fait la promotion de son film, Garde, qui est un thriller d’action mettant également en vedette Arvind Swami, R Sarathkumar et Krithi Shetty. Chaitanya a été soumis à des questions sur sa vie personnelle alors qu’il faisait la promotion de son film. Et l’acteur semble avoir maintenant abordé son divorce avec Samantha et aussi sa liaison avec le Ponniyin Selvan 2 actrice Sobhita Dhulipala.

Naga Chaitanya parle de sa séparation d’avec Samantha Ruth Prabhu

Depuis que Naga Chaitanya et Samantha Ruth Prabhu se sont séparées, elles et leur vie personnelle ont fait la une des journaux du divertissement. Et tout en discutant avec Prema The Journalist, Naga Chaitanya a encore une fois abordé le divorce. Il dit que tout ce qui s’est passé dans sa vie personnelle, avec son mariage, était très malheureux. Cependant, il a le plus grand respect pour cette phase de sa vie. L’acteur dit que cela est dû aux reportages des médias et à la façon dont les spéculations font surface à propos d’eux deux tout le temps, ce qui a conduit à une perte de respect aux yeux du public. Cela lui a fait beaucoup de mal.

Naga Chaitanya parle d’un tiers entraîné dans son divorce

Naga Chaitanya n’a pris aucun nom en parlant du tiers. Mais c’est assez évident puisque ses rumeurs de liaison avec Sobhita Dhulipala sont trop folles en ce moment. L’acteur partage que pour les gros titres, ils lient son nom à quelqu’un et cela a ajouté aux spéculations. Pour les non-initiés, Sobhita a été qualifiée de home-breaker par certains internautes qui ont expédié Samantha et Chay ensemble. « Sans raison ni faute du tiers, ils sont entraînés dans tout ce problème. Quoi qu’il se soit passé, ils devraient lâcher prise », citant Naga Chaitanya, rapporte News18.com.

Sobhita Dhulipala réagit aux rumeurs de liaison avec Naga Chaitanya

Dans une interview avec Filmibeat, l’actrice de Ponniyin Selvan 2 a réagi aux rumeurs de liaison. Elle affirme qu’elle n’a de comptes à rendre à personne, surtout lorsqu’elle n’a rien fait de mal.