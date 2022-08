Naga Chaitanya a un immense respect pour son ex-femme Samantha Ruth Prabhu; c’est ce qu’il a à dire sur les nouvelles constantes de leur divorce

Naga Chaitanya est extrêmement fatigué de parler de son divorce avec son ex-femme Samantha Ruth Prabhu et veut que les gens continuent comme ils l’ont fait. Alors que Naga Chaitanya, qui est occupé à promouvoir Laal Singh Chaddha, a ouvertement admis que lui et Sam avaient beaucoup de respect l’un pour l’autre tout en parlant à Pinkvilla, mais a également déclaré qu’il s’ennuyait des nouvelles constantes de sa séparation d’avec elle. Parlant plus loin, il a mentionné qu’ils avaient tous deux ouvertement parlé à leurs fans du divorce qu’ils leur devaient, mais maintenant les choses deviennent incontrôlables.

Naga Chaitanya BORED parle de son divorce avec Samantha

La star de Thank You a déclaré : “Nous sommes tous les deux sortis et avons fait nos déclarations et nous avons tous les deux un immense respect l’un pour l’autre. J’admire toujours ce qu’elle fait. Et il y aura toujours un grand respect pour elle. C’est à peu près tout. Nous dit ce que nous devons. Au-delà de cela, ce sont juste des gens qui essaient de remplir des colonnes et il n’y a rien d’autre. Je veux dire, je m’ennuie. J’ai parcouru trois versions et j’y suis toujours attaché. Plus tôt, nous avions rapporté à quel point Samantha était également mécontente des nouvelles constantes de son passé

Naga Chaitanya parle de retrouver l’AMOUR

Naga Chaitanya a fait la une des journaux après sa séparation et a de nouveau réussi à faire l’actualité après que Samantha sur Koffee avec Karan 7 ait admis qu’il y avait encore des sentiments durs entre eux et peut-être qu’un jour cela ira avec le temps. L’acteur est également lié à une relation amoureuse avec l’actrice de Made In Heaven, Sobhita Dhulipala, qui s’est abstenue de tout commentaire jusqu’à présent. Mais il est prêt à retrouver l’amour dans la vie, ” Ouais, qui sait. L’amour est ce qui nous fait avancer. L’amour est une partie essentielle de la vie, tout comme la façon dont nous respirons l’air. Nous avons besoin d’aimer, nous avons besoin de recevoir de l’amour et c’est ce qui nous maintient en bonne santé et positifs.”

Cela dit, Samantha est toujours prête pour l’amour et elle a fermement déclaré que son cœur était fermé pour l’instant et qu’elle se concentrait uniquement sur son travail. La fille a créé un énorme émoi avec sa chanson Oo Anatava à Pushpa avec Allu Arjun et on la verrait apparemment dans Pushpa 2 faire une autre déclaration avec sa chanson.