Nag Ashwin utilise les critiques des téléspectateurs pour retravailler les effets visuels de Prabhas-starrer après le fiasco d’Adipurush ? Détails à l’intérieur

Nag Ashwin, le réalisateur de Kalki 2898 AD de Prabhas et Deepika Padukone, fait actuellement le point sur les commentaires des spectateurs sur les effets visuels dans le teaser du film.

Le premier regard et la révélation du titre du projet K de Prabhas – maintenant intitulé Kalki 2898 AD – ont été dévoilés au San Diego Comic Con plus tôt ce mois-ci. Alors que la plupart des gens ont loué le ton et les effets visuels du film, quelques-uns étaient moins satisfaits de l’affiche du film, qui était sortie plus tôt dans la semaine. L’affiche, montrant le look de Prabhas du film, avait été critiquée pour Photoshop et VFX de mauvaise qualité. Maintenant, il s’avère que les réalisateurs du film prennent en effet au sérieux les commentaires concernant le VFX.

Dimanche, la productrice du film Priyanka Dutt a partagé une photo d’elle avec le réalisateur Nag Ashwin qui les montrait en train de faire le point sur les critiques d’effets visuels du teaser. Priyanka, mariée à Ashwin, produit le film sous sa bannière, Vyjayanthi Movies. La photo montrait les deux en pensées et en discussions. Il faut noter que les effets visuels du film n’ont pas été critiqués comme le précédent film de Prabhas, Adipurush.

Mais les fans sont ravis que Nag Ashwin et les autres créateurs de Kalki 2898 AD prennent en compte leurs commentaires et poursuivent le film en conséquence. La photo a été partagée en ligne sur les forums de médias sociaux par les fan clubs de Prabhas ainsi que par d’autres acteurs. Sur un forum Reddit, une personne a commenté : « Merci de nous avoir entendu Nag Ashwin. » Beaucoup ont comparé le contraste de la réponse avec la façon dont les fabricants d’Adipurush ont réagi aux critiques. « Si ce n’est rien d’autre, Adipurush a alerté tous les autres réalisateurs pour qu’ils soient conscients de faire un bon film et de ne pas surfer sur les prouesses de la star ou sur une sorte de vague religieuse », lit-on dans un commentaire. Un autre a lu: «Heureux de voir un cinéaste montrer un peu de respect au public. Le niveau d’arrogance d’Om Raut m’a secoué.

Bien qu’il soit trop tôt pour dire si Nag Ashwin et les créateurs de Kalki 2898 AD apporteront des modifications aux effets visuels et à l’apparence du film en fonction des commentaires, l’intention de prendre le spectateur au sérieux est clairement là. Kalki 2898 AD met également en vedette Deepika Padukone, Amitabh Bachchan et Kamal Haasan. Avec un budget annoncé de Rs 600 crore, il est présenté comme le film indien le plus cher jamais réalisé.