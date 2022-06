Naftali Bennett va dissoudre le gouvernement israélien et organiser de nouvelles élections

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

TEL AVIV – Le Premier ministre israélien Naftali Bennett et le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid ont annoncé lundi qu’ils prévoyaient de dissoudre la Knesset la semaine prochaine, ouvrant la voie à un cinquième tour d’élections générales en moins de quatre ans.

Bennett et Lapid ont déclaré dans une déclaration commune qu’ils avaient « épuisé les options pour stabiliser » leur coalition, composée d’un kaléidoscope idéologique de partis – comprenant des pacifistes de gauche, des partisans de droite des colons et, pour la première fois en Israël l’histoire, un parti islamiste arabe – qui étaient unis il y a un an par leur désir d’évincer le Premier ministre de l’époque, Benjamin Netanyahu.