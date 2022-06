Naftali Bennett, Premier ministre israélien, visite les EAU

Israël a signé des traités de paix avec l’Égypte et la Jordanie il y a des décennies, mais si les relations de sécurité ont perduré, l’absence de progrès dans la résolution du conflit israélo-palestinien a longtemps entravé la normalisation des relations entre Israël et ces pays arabes.

Israël et les Émirats ont établi des relations diplomatiques complètes il y a moins de deux ans. Née sous l’égide de l’administration Trump, cette percée a conduit à un alignement régional plus large, aboutissant à des accords diplomatiques avec Bahreïn et le Maroc.

La visite, au cours de laquelle M. Bennett a rencontré le président des Émirats arabes unis, le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a eu lieu un peu plus d’une semaine après qu’Israël et les Émirats ont signé un vaste accord de libre-échange, un autre signe de l’approfondissement des liens entre Israël et certains gouvernements arabes après des décennies d’isolement dans la région.

En revanche, les relations d’Israël avec les Émirats arabes unis ont été nettement plus chaleureuses et plus amicales. Après des années de relations calmes et informelles, les accords commerciaux sont au grand jour, de multiples vols directs passent quotidiennement entre Tel-Aviv et les villes des Émirats arabes unis et des centaines de milliers d’Israéliens ont pris des vacances à Dubaï.

Alors qu’il quittait Israël jeudi matin, M. Bennett a déclaré qu’il se rendait à Abou Dhabi, la capitale émiratie, pour exprimer ses condoléances, et celles du peuple israélien, à l’occasion du décès le mois dernier de Cheikh Khalifa ben Zayed, président du pays et le demi-frère aîné de Mohammed bin Zayed.

M. Bennett a décrit Cheikh Mohammed, l’ancien prince héritier d’Abou Dhabi et successeur de Cheikh Khalifa, comme « un homme de vision et un leader courageux », et a déclaré : « Aujourd’hui, ensemble, nous prendrons le lien spécial qui a été tissé entre nos pays au niveau supérieur – pour la croissance et la sécurité de nos deux peuples.

M. Bennett a également évoqué la question nucléaire iranienne, l’un des principaux facteurs qui sous-tendent l’alliance israélo-émiratie, saluant mercredi une résolution de l’Agence internationale de l’énergie atomique critiquant l’Iran pour un manque de transparence dans son programme nucléaire.