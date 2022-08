Nafis Sadik, championne de l’ONU des droits reproductifs des femmes, décède à 92 ans

Nafis Sadik, une obstétricienne-gynécologue qui est devenue en 1987 la première femme à diriger une agence des Nations Unies – le Fonds des Nations Unies pour la population – et était largement considérée comme l’une des défenseures les plus efficaces des droits reproductifs des femmes dans le monde, est décédée le 14 août à son domicile. à Manhattan. Elle avait 92 ans. La cause était une insuffisance cardiaque congestive, a déclaré son fils, Omar Sadik.

Le Dr Sadik, dont la grand-mère maternelle est décédée en couches, a passé sa première carrière en tant qu’officier du corps médical dans les forces armées pakistanaises et avec le programme de planification familiale du pays. Elle a été horrifiée par ses années à rencontrer des femmes vivant dans la misère et donnant naissance à jusqu’à 15 enfants, mettant souvent leur propre vie en danger. Lorsqu’elle a rejoint le tout jeune Fonds des Nations Unies pour la population en 1971, elle a été chargé d’aider les femmes pauvres du monde entier à accéder à la contraception et au matériel éducatif sur les soins de santé.

Elle a passé des décennies à confronter les dirigeants gouvernementaux sur l’importance d’élever le statut des femmes de manière plus générale, grâce à l’accès à l’éducation, à l’emploi et à davantage de droits. « Vous ne pouvez pas vous occuper des problèmes de population et d’environnement tant que vous ne vous occupez pas des problèmes individuels des femmes », a-t-elle déclaré au Houston Chronicle.

Le secrétaire général de l’ONU, Javier Pérez de Cuéllar, a nommé le Dr Sadik directeur exécutif du Fonds pour la population en 1987. Elle a dirigé l’agence – avec un personnel d’environ 800 personnes et un budget d’environ 300 millions de dollars – pendant les 13 années suivantes au milieu d’une période de forte croissance démographique. . L’agence a prédit en 1990 que trois nouvelles vies s’ajoutaient à la planète chaque seconde.

Le moment décisif de sa carrière est survenu en 1994 lorsqu’elle a dirigé la Conférence internationale sur la population et le développement au Caire, un sommet parrainé par l’ONU pour réunir 20 000 dirigeants mondiaux et d’autres pour discuter de la menace de la surpopulation.

Elle a parlé du besoin urgent d’autonomiser les femmes – un changement radical par rapport aux efforts antérieurs de contrôle de la population qui ont vu les nations imposer des quotas sur les taux de natalité et, dans certains cas, comme en Chine, des punitions sévères pour ceux qui ont désobéi. Le Dr Sadik a déclaré que ces actions constituaient une violation des droits des femmes.

Pour elle, des décennies de recherche avaient montré que si on leur donnait les outils pour réguler la grossesse, les femmes réduiraient automatiquement le taux de natalité.

Elle a expliqué à l’époque au Washington Post : « Cette conférence porte sur les choix et les responsabilités – pour l’individu, la communauté, la nation et le monde. Son objectif est d’élargir notre liberté de choix – choix en matière de taille de la famille, choix en matière de politique et de programmes démographiques, choix en matière de philosophie et de pratique du développement.

Elle a déclaré avoir rencontré le pape Jean-Paul II lors d’une audience privée au Vatican quelques mois avant la conférence du Caire, dans l’espoir qu’il renverserait l’interdiction de la contraception par le Saint-Siège, mais n’a fait aucun progrès et a été essentiellement introduit rapidement. “Il était en colère contre l’approche que nous adoptions”, a-t-elle déclaré aux journalistes Carl Bernstein et Marco Politi dans leur biographie papale de 1996, “Sa Sainteté.” « Pourquoi avons-nous adopté cette nouvelle approche des droits individuels ? Et j’ai dit : ‘Quels autres types de droits existe-t-il ?’ ”

Le pape a publiquement fustigé la conférence comme “un plan des Nations Unies pour détruire la famille”.

Au cours de la conférence, le Dr Sadik s’est heurté à plusieurs reprises aux représentants du Vatican au sujet de ce qu’ils considéraient comme des références cachées à l’accès à l’avortement et à l’approbation de la procédure. Elle a tenté de minimiser la tension en disant que la conférence n’avait pas déclaré un droit fondamental à l’avortement – seulement un désir de protéger les femmes contre les procédures illégales et dangereuses.

Le Dr Sadik, une musulmane fervente, a subi des menaces de mort de la part de fondamentalistes musulmans qui craignaient qu’elle ne fasse l’appel d’offres des États-Unis pour introduire les mœurs occidentales dans leurs chambres. Les experts de la sécurité de l’ONU l’ont avertie qu’ils craignaient pour sa vie au Caire, mais sa réponse, selon son collègue Richard Snyder, a été : « S’ils me tuent, alors je serai une martyre pour la cause, et cela détruirait tout ce qu’ils vouloir. Quoi qu’il en soit, je ne pense pas que je puisse perdre celui-ci !

Le Dr Sadik a insisté pour ajouter d’autres sujets à la plate-forme de débat, des questions rarement abordées lors d’une conférence internationale remplie de diplomates : le viol, l’inceste, la fistule et les mutilations génitales féminines.

Stirling Scruggs, membre du personnel de l’ONU, a rappelé la réaction: “Nafis a apporté [female genital mutilation] à l’avant-plan, et elle l’a apporté de manière vigoureuse. Beaucoup de gens ont dit : « C’est culturel, ce ne sont pas vos affaires. Et elle a dit : ‘Les femmes qui sont blessées, c’est notre affaire.’ ”

À la fin de la conférence d’une semaine, 179 nations avaient signé un plan d’action pour aborder la population et le développement pour les 20 prochaines années – en rendant les services de planification familiale largement disponibles ainsi qu’en prenant des mesures pour réduire la maladie et la pauvreté, élargir l’éducation opportunités et commencer à envisager un développement économique durable sur le plan environnemental.

Le Dr Sadik a déclaré qu’elle avait vu une augmentation des pays en développement avec des programmes de planification familiale soutenus par l’ONU au cours de son mandat, mais elle était déçue que davantage de nations n’aient pas tenu les engagements qu’elles avaient pris lors de la conférence du Caire.

En 1996, le Times de Londres a classé le Dr Sadik – qui est apparu un an plus tôt à Pékin avec la première dame Hillary Clinton à la Conférence mondiale sur les femmes – comme l’une des 100 femmes les plus puissantes du monde. Le journal l’a qualifiée de leader “franc” sur “la politique d’amélioration du statut des femmes dans les pays en développement tout en luttant pour contenir l’explosion démographique”.

Le Dr Sadik est né Iffat Nafis Shoaib à Jaunpur, dans l’Inde sous domination britannique, le 18 août 1929., et a grandi à Calcutta (aujourd’hui Kolkata) puis à Karachi, où son père est devenu agent des finances du gouvernement après la partition en 1947; il a ensuite été ministre des Finances du Pakistan et vice-président de la Banque mondiale à Washington.

En tant que jeune femme, le Dr Sadik excellait dans les études scientifiques, jouant de la musique classique indienne et du badminton. Elle a également joué au bridge en tournoi.

“J’avais l’habitude de dire à ma mère parfois que je souhaitais pouvoir vivre deux vies à la fois”, a-t-elle déclaré à l’Associated Press. « Elle avait l’habitude de dire : ‘Tu es fou. Personne ne peut vivre deux vies. A cette époque, je voulais tout changer. … J’ai dit, je veux faire quelque chose dans lequel je serai connu et je contribuerai à la société. ”

Même après avoir commencé à fréquenter le Dow Medical College de Karachi – où elle a obtenu son diplôme en 1951 – elle se souvient que sa mère l’a réprimandée : « Je ne sais pas pourquoi tu fais tout ce médicament. Vous n’allez pas travailler. Pourquoi ne te marierais-tu pas, et je te donnerai beaucoup de bijoux et de vêtements ? »

Elle a épousé Azhar Sadik, un officier de l’armée pakistanaise, lors d’une cérémonie tenue à Washington en 1954 et a terminé sa résidence en obstétrique au City Hospital de Baltimore. Elle est rapidement retournée au Pakistan, accompagnant son mari à Abbottabad et créant son propre poste de traitement des épouses de soldats. Elle a ensuite élargi ses services pour inclure les femmes des villages ruraux, conduisant souvent seules dans une jeep de l’armée sur des routes de montagne accidentées.

Le plus problématique, a-t-elle dit, était que les femmes tombaient constamment enceintes jusqu’à ce qu’elles donnent naissance à un garçon – pour plaire aux maris et aux beaux-parents. “J’ai commencé à comprendre que ces pauvres femmes n’avaient vraiment aucun contrôle sur leur vie”, a-t-elle déclaré à l’AP, ajoutant qu’elle avait acheté des préservatifs à distribuer aux femmes et parlé aux hommes du village de la planification familiale dans ce qu’elle a décrit comme candeur choquante pour une femme pendant ces années. Une fois, elle est devenue tellement frustrée, se souvient le Dr Sadik, qu’elle a ordonné aux hommes d’une communauté de signer des promesses qu’ils accorderaient à leurs femmes une pause dans une grossesse constante.

Après avoir étudié la santé publique à l’Université Johns Hopkins au milieu des années 1960, elle a été sollicitée pour superviser le programme quinquennal de planification familiale du Pakistan avant de rejoindre le Fonds des Nations Unies pour la population en tant que conseillère en 1971. Elle développait déjà une réputation de voix bien en vue sur contrôle de la population, déclarant au New York Times l’année suivante : “Je dis avec certitude que, quel que soit le pays ou la culture, aucune femme au monde ne veut d’un bébé chaque année”.

Son mari est décédé en 2011 et sa fille Mehreen Sadik est décédée en 2015. Les survivants comprennent quatre enfants, Ambereen Dar de Manhattan; Omar Sadik de Chappaqua, NY; Wafa Hasan de Boca Raton, en Floride, et Ghazala Abedi de Karachi ; une soeur; 10 petits-enfants; et quatre arrière-petits-enfants.

Après avoir quitté la direction du Fonds pour la population, le Dr Sadik a été pendant plusieurs années l’envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU pour le VIH/sida en Asie et dans le Pacifique. Gro Harlem Brundtland, ancienne première ministre de Norvège et ancienne directrice générale de l’Organisation mondiale de la santé, a déclaré : « Nafis Sadik était un agent de changement exceptionnel. Elle avait la passion, l’endurance et le courage de faire une réelle différence pour l’humanité.