Naeher, le héros de l’USWNT, Williams tente sa chance dans une victoire en quart de finale olympique contre les Néerlandais

L’équipe nationale féminine des États-Unis est en demi-finale des Jeux olympiques de 2020 après avoir battu les Pays-Bas dans un va-et-vient passionnant qui s’est finalement soldé par des tirs au but.

Que la victoire donne l’impression que les États-Unis ont défié les chances peut dépendre du fait que vous avez prêté plus d’attention à leur classement mondial n ° 1 ou à leurs performances médiocres lors de la phase de groupes du tournoi. Quoi qu’il en soit, les Pays-Bas et la meilleure marqueuse du tournoi, Vivianne Miedema, rentrent à la maison et les États-Unis affronteront maintenant le Canada lundi (4 h HE) pour une place en finale.

Voici quelques-uns des principaux points à retenir :

Naeher est le héros

Sans la gardienne Alyssa Naeher, l’USWNT n’affronterait pas les quatre derniers du tournoi olympique de football féminin. Point final.

Le joueur de 33 ans s’est intensifié pendant le temps réglementaire à la 81e minute pour nier un penalty mal pris de Lieke Martens, mais c’est lors des tirs au but que Naeher a vraiment brillé. Elle a tiré en l’air un tir mortel de Miedema au premier coup de pied, donnant immédiatement le dessus à l’USWNT, puis elle a sauvé le quatrième coup de pied des Pays-Bas, du défenseur Aniek Nouwen, pour décrocher la victoire.

Pour Naeher, cela pourrait devenir le match emblématique de son mandat avec l’USWNT, le match qui a finalement levé tout doute sur le fait qu’elle ait mérité sa place de titulaire de l’USWNT dans le but. Après tout, Naeher a souvent joué dans l’ombre de Hope Solo et Brianna Scurry, les deux gardiennes de l’USWNT qui l’ont précédée, chacune gagnant une place dans la conversation des plus grands gardiens de tous les temps.

Une partie de l’hésitation des experts et des fans à accepter Naeher comme héritière du poste peut être due à la façon dont elle a initialement obtenu le poste. Hope Solo a déclaré que la Suède avait joué comme « une bande de lâches » aux Jeux olympiques de 2016 et qu’après d’autres problèmes hors du terrain, US Soccer en avait assez et a expulsé Solo de l’équipe. L’entraîneur de l’époque, Jill Ellis, a rapidement nommé Naeher comme son remplaçant, bien que Naeher n’ait que sept sélections à l’époque, et Ellis n’a jamais hésité, même au début lorsque Naeher n’avait pas l’air tout à fait prêt.

Les États-Unis étaient épuisés à la fin d’un affrontement passionnant avec les Néerlandais en forme, mais ont progressé après une performance sans faille aux tirs au but. François Nel/Getty Images

Naeher est également juste un gardien de but différent de ses prédécesseurs, ne correspondant pas au moule du gardien de but par excellence de l’USWNT des années passées. Elle ne crie pas autant sur le terrain, et c’est une personnalité plus réservée et plus calme en dehors du terrain. Mais Naeher a également montré qu’elle n’avait pas besoin d’être comme quelqu’un d’autre, projetant une confiance et un sang-froid calmes et calmes, et maintenant en sauvant des tirs au but lors d’une Coupe du monde et des Jeux olympiques pour aider les États-Unis à progresser.

« Enlever une pénalité d’eux dans le cours du jeu était énorme, mais ensuite nous en donner deux en tirs de barrage, cela nous a rendu la tâche si facile », a déclaré Megan Rapinoe. « Surtout avec eux en premier. Cela soulage l’équipe et elle a été immense. Ce n’est pas une personne qui parle beaucoup, surtout pour vous, mais elle a été absolument énorme pour nous. »

L’USWNT ressemblait à nouveau à l’USWNT

S’il y avait une lacune tout au long de la phase de groupes, c’était un élément intangible qui ne pouvait pas être mesuré sur une feuille de statistiques : l’USWNT ne se ressemblait tout simplement pas. Les joueurs manquaient de confiance en eux et jouaient au football tremblant et effrayé. Ce n’était pas le cas vendredi, même si c’était loin d’être une masterclass technique de la part des Américains.

C’était évident dès le coup de sifflet d’ouverture : les Américains ont immédiatement appuyé et gagné le ballon, donnant le ton qu’ils n’allaient pas faciliter la tâche aux Pays-Bas. Même s’ils semblaient fatigués et luttaient parfois pour contenir les diverses menaces d’attaque des Pays-Bas, ils revenaient encore et encore. Alex Morgan a ensuite déclaré aux journalistes que si le match n’avait duré que cinq minutes de plus, elle était sûre que l’USWNT aurait gagné sans avoir besoin de tirs au but.

Il peut être un peu inquiétant que l’USWNT ait été sifflé hors-jeu sur quatre buts distincts contre les Néerlandais, ce qui représente neuf buts potentiels rappelés pour les Américains à ces Jeux olympiques. Cela peut indiquer que quelque chose ne va pas dans l’équipe, mais cela indique probablement aussi de l’acharnement et de la ténacité. S’ils commencent à avoir le bon timing, faites attention.

Morgan avait déclaré que les Jeux olympiques commenceraient vraiment une fois la phase à élimination directe commencée, et Rapinoe semblait partager ce sentiment vendredi, considérant le rebond de l’USWNT comme inévitable.

« Oh, vous n’êtes pas surpris, allez », a déclaré Rapinoe aux journalistes, provoquant le rire. « C’est ce que nous sommes. C’est le tour à élimination directe. »

Rapinoe a ajouté: « Cette équipe n’abandonne jamais vraiment, même lorsque nous jouons comme s — ou que nous jouons bien ou que nous sommes au milieu. Nous allons toujours y aller et jouer aussi fort que nous pouvez. »

Lorsqu’on lui a demandé si la performance de l’USWNT contre les Pays-Bas envoyait un message, Rose Lavelle a répondu: « Les seuls auxquels je pense que nous envoyons un message, c’est nous-mêmes. »

Naeher a été superbe en arrêtant trois pénalités au cours des 120 minutes, dont deux en fusillade, dans un match qui pourrait être sa performance déterminante pour l’USWNT. Brad Smith/ISI Photos/Getty Images

La gestion du jeu Andonovski soulève des questions après l’évasion de Williams

L’entraîneur américain Vlatko Andonovski a fait un gros pari sur la combinaison de Carli Lloyd et Lynn Williams, respectivement les attaquantes les plus et les moins expérimentées de la liste, à l’avant. Cela semblait être intentionnel; ce qui manque à Lloyd, c’est la vitesse, et Williams sur le flanc pourrait compenser cela. Lloyd est un presseur efficace, mais pas aussi bon pour se placer derrière les lignes arrière et les étirer, ou pour revenir en arrière défensivement.

Williams a fini par être le moteur de l’attaque de l’USWNT contre les Pays-Bas, chassant les ballons et offrant à plusieurs reprises un bon service. Il était donc logique qu’elle joue un rôle dans les deux objectifs de l’USWNT. Tout d’abord, à la 28e minute, elle contourna un défenseur et délivra un centre dans la surface que Samantha Mewis n’avait qu’à rediriger de la tête. Puis, moins de deux minutes plus tard, Williams a volé un ballon libre au fond des filets.

Pourtant, son rythme de travail défensif était tout aussi important, ce qui a rendu terriblement curieux lorsqu’Andonovski a éliminé Williams à la 57e minute – une étape précoce pour plonger dans des remplacements avec la possibilité d’une prolongation imminente – et l’a remplacée par Christen Press. Au moment où Williams a quitté le terrain, elle était la meilleure joueuse de l’USWNT en première ligne. Sept minutes plus tard, Andonovski délogeait Tobin Heath, qui causait également des problèmes à la défense néerlandaise, pour Rapinoe.

Avant même que le match n’atteigne la barre des 90 minutes, Press et Rapinoe semblaient épuisés, incapables d’appuyer ou de revenir en arrière et de défendre, et les Pays-Bas sont devenus de plus en plus dangereux. Alors que le match se prolongeait, leurs jambes ne faisaient que s’alourdir alors que les Pays-Bas battaient les Américains 21-16.

La manager néerlandaise Sarina Wiegman a déclaré aux médias néerlandais par la suite que les États-Unis semblaient incapables de suivre.

« Avant le match, on disait que les États-Unis n’étaient pas en forme, cela s’est avéré être le cas », a-t-elle déclaré. « Ils ont eu des problèmes avec notre circulation de ballon. C’est vraiment, vraiment dommage que nous n’ayons pas gagné. »

Andonovski a déclaré qu’en préparant son alignement et ses remplacements, « que cela ne nous plaise pas, nous devons penser au moins un peu au prochain à propos du prochain adversaire, nous devons penser aux tirs au but, nous devons penser à un match différent -ups sur le terrain, ou aussi comment nous voulons commencer le match par rapport à la façon dont nous voulons terminer. »

Il n’a pas spécifiquement expliqué pourquoi il a fait les remplacements quand il l’a fait, mais Andonovski a noté, « les joueurs qui sont entrés, je suis sûr que vous l’avez remarqué, étaient les quatre joueurs qui ont effectivement tiré les tirs au but, donc cela faisait partie du plan, car s’ils commençaient le match, je ne savais pas s’ils allaient pouvoir jouer 120 minutes. »

Williams devrait jouer un grand rôle dans la demi-finale contre le Canada d’après sa performance de vendredi. Pour une joueuse qui est initialement venue au Japon en tant que remplaçante avant qu’un changement de règle ne la place sur la liste complète, elle profite certainement au maximum de ses chances.

Malgré une tonne de menaces offensives, les États-Unis ont tenu bon pour vaincre une équipe néerlandaise qui sera déçue de ne pas avoir avancé. ANP Sport via Getty Images

Une tendance inquiétante le long de la ligne arrière

Andonovski avait apparemment fait l’un de ses plus gros mouvements lors de ces Jeux olympiques contre l’Australie lorsqu’il a choisi de ne pas commencer le défenseur central Abby Dahlkemper. L’entraîneur américain a déclaré que cela faisait partie d’un plan de rotation, mais Dahlkemper est une joueuse qui devrait normalement commencer chaque match, comme elle l’a fait lors de la Coupe du monde 2019, même si les alignements tournaient fortement entre les matchs.

Il semblait que cela avait vraiment été une chance pour Dahlkemper de se regrouper.

Elle a généralement été une image de cohérence pour les Américaines, offrant la double menace d’être une solide défenseure et une excellente distributrice de ballon à longue portée. Mais elle avait l’air chancelante lors des deux premiers matchs de groupe de l’USWNT, n’ayant pas réussi à suivre les coureurs dans la surface et méritant une partie du blâme sur les buts concédés à la Suède et à la Nouvelle-Zélande, et elle a lutté contre les Pays-Bas. C’est Dahlkemper qui a échoué sur le premier but pour passer à Miedema, le buteur le plus clinique de tout le tournoi olympique – un oubli inexcusable étant donné que Miedema a établi un record olympique féminin pour le plus grand nombre de buts marqués (huit) dans la phase de groupes.

Même s’ils sont en demi-finale, il doit être de plus en plus préoccupant que la ligne arrière de l’USWNT ait laissé autant d’écarts, et l’un des défenseurs centraux de l’USWNT a été impliqué à plusieurs reprises.