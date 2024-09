Nadya Suleman, la mère d’Octomo, révèle qu’elle est grand-mère

Octomom a un nouveau titre : grand-mère.

Nadya Suleman— qui est connue pour avoir donné naissance à la première série d’octuplés survivants il y a 15 ans — a fait la douce annonce qu’elle était devenue grand-mère après que l’un de ses fils ait accueilli un enfant.

« Merci mon fils et ma belle-fille de nous avoir offert ce beau cadeau ! », Nadya. 49, a écrit sur Instagram 23 septembre. « Nous sommes tellement heureux qu’elle soit un nouveau membre de notre famille ! Ma petite fille, tu es tellement aimée et nous avons hâte de te voir grandir !! 30/08/24. »

À côté de la jolie légende, on pouvait voir une photo du petit pied du bébé sortant d’une couverture rose. La nouvelle grand-mère n’a pas donné de détails supplémentaires, comme le nom du bébé ou celui de ses fils qui a accueilli ce petit nouveau.

En 2009, Nadya, qui s’appelle désormais Natalie, a accueilli ses huit plus jeunes enfants Noé, Maliya, Isaïe, Nariyah, Jonas, Makaï, Josias et Jérémie—à travers fécondation in vitro après qu’un spécialiste californien ait implanté 12 embryons.