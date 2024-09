Nadya Suleman, la comédienne d’Octomom, devient grand-mère pour la première fois

La famille de « Octomom » Nadya Suleman s’agrandit.

La femme de 49 ans, qui est devenue célèbre en 2009 grâce à des octuplés conçus par fécondation in vitro, a annoncé dimanche sur Instagram qu’elle était devenue grand-mère pour la première fois.

Sulayman partagé une photo du pied de sa nouvelle petite-fille sortant d’une couverture, accompagné d’un doux message sur cette étape importante de sa vie.

La nouvelle petite-fille de Nadya Suleman. Instagram/@nataliesuleman

« Merci à mon fils et à ma belle-fille de nous avoir offert ce magnifique cadeau ! », a écrit Suleman dans sa légende. « Nous sommes tellement heureux qu’elle soit un nouveau membre de notre famille ! »

Elle a ajouté : « Petite fille, tu es tellement aimée et nous avons hâte de te voir grandir ! »

La publication de Suleman a révélé que sa petite-fille est née le 30 août.

Nadya Suleman, ‘Octomom’, lors de la conférence de presse de Celebrity Pillow Fight en 2012. Image de fil

L’ex-star du porno est maman de 14 enfants Elle a également eu des enfants octuplés : Jonah, Nariyah, Josiah, Maliyah, Isaiah, Noah, Jeremiah et Makai. Elle a aussi six autres enfants : Amerah, Calyssa, Elijah, Jonah, Joshua et Aidan.

En 2001, peu de temps après s’être séparé d’elle ex-mari Marcos GutierrezSuleman, alors âgée de 21 ans, a accueilli son premier fils, Elijah, après «palissade » son propre argent pour couvrir 10 000 $ de frais de FIV. Elle a ensuite accueilli cinq autres enfants, dont une paire de jumeaux fraternels, grâce à la FIV au cours des années suivantes.

Nadya Suleman avec ses enfants en 2010. Getty Images

Nadya Suleman avec ses octuplés quand ils étaient bébés. TTA Media / Actualités Splash

Et en 2008, le Dr Michael Kamrava – qui a finalement été déchu de sa licence médicale et a depuis quitté les États-Unis – a implanté 12 embryons dans le corps de la mère, ce qui a donné naissance à huit bébés.

Suleman a brisé le Record du monde Guinness pour avoir donné naissance au plus grand nombre d’enfants survivants lors d’une seule naissance. Elle a accouché de sa tribu de ventre par césarienne le 26 janvier 2009.

Les octuplés de Nadya Suleman. Instagram/@nataliesuleman

Nadya Suleman avec certains de ses enfants. Instagram/@nataliesuleman

En août, Suleman a honoré son fils Joshua à l’occasion de son 21e anniversaire sur les réseaux sociaux et a suggéré qu’il était celui qui venait de faire d’elle une grand-mère pour la première fois.

« Je suis si fière de l’homme que tu es en train de devenir. Tu es intelligent, drôle, travailleur, loyal, humble et maintenant un mari dévoué et bientôt père », a-t-elle écrit, à côté de plusieurs photos d’enfance de Joshua.

En janvier, Suleman a célébré le 15e anniversaire de son octuplé avec un doux hommage Instagram.

Les octuplés de Nadya Suleman le jour de leur anniversaire. Instagram/@nataliesuleman

« Joyeux 15e anniversaire Noah, Maliyah, Isaiah, Nariyah, Jeremiah, Jonah, Josiah et Makai ! », a-t-elle déclaré. « Je suis si fière des jeunes adultes que vous devenez ! Restez fidèles à vous-mêmes, humbles, gentils et honnêtes. »

« Je suis tellement reconnaissante pour ton amour et je suis plus que bénie de t’avoir dans ma vie. Je t’aime », a ajouté Suleman.

Nadya Suleman. Instagram/@nataliesuleman

Suleman a conservé son identité « Octomom » pendant un certain temps, mais aujourd’hui, elle est titulaire d’une licence en développement de l’enfant et travaille comme conseillère.

« Quand j’ai quitté, ou devrais-je dire que je me suis enfuie, de mon personnage d’Octomom, je suis revenue directement au mode de vie sain que j’ai toujours eu toute ma vie », a-t-elle déclaré. a déclaré à ITV en 2019.