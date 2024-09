Nadya Suleman, la chanteuse d’Octomom, révèle qu’elle est grand-mère alors que son fils accueille son premier bébé

De « Octomom » à grand-mère !

Nadya Suleman a annoncé via Instagram lundi que son premier petit-enfant était arrivé.

« Merci mon fils et ma belle-fille adorée de nous avoir offert ce beau cadeau ! » a déclaré l’homme de 49 ans sous-titré une photo d’un pied de bébé dans une couverture rose.

« Octomom » Nadya Suleman est désormais grand-mère. Image de fil

Elle a publié une photo du pied de sa petite-fille via Instagram lundi. Instagram/@nataliesuleman

« Nous sommes tellement heureux qu’elle soit un nouveau membre de notre famille ! » a-t-elle poursuivi. « Ma petite fille, tu es tellement aimée et nous avons hâte de te voir grandir ! »

Bien que Suleman ait révélé la date prévue de l’accouchement du nouveau-né, le 30 août, elle n’a pas divulgué plus de détails sur le nom du petit.

Elle n’a pas non plus précisé lequel de ses fils était le père.

« Merci mon fils et ma charmante belle-fille de nous avoir offert ce beau cadeau », s’est-elle exclamée. Instagram/@nataliesuleman

Le petit est né en août. Instagram/@nataliesuleman

Suleman a elle-même 14 enfants, et a notamment donné naissance à ses huit plus jeunes enfants en même temps, par césarienne, en janvier 2009.

Les octuplés, désormais âgés de 15 ans, s’appellent Noah, Maliyah, Isaiah, Nariyah, Makai, Jonah, Josiah et Jeremiah.

Suleman est également la mère d’Elijah, Amerah, Joshua, Adyn, Calyssa et Caleb.

Suleman n’a pas précisé lequel de ses fils a accueilli la petite fille. nataliesuleman/Instagram

Elle a 14 enfants, dont sept fils. Instagram/@nataliesuleman

Elle a donné de rares mises à jour sur la vie de sa grande progéniture sur les réseaux sociaux au fil des ans.

En août 2022, Suleman a publié des clichés de la rentrée scolaire de ses enfants « gentils, respectueux et serviables » entrant en huitième année.

« Vous devenez tous les êtres humains les plus gentils, les plus humbles, les plus reconnaissants et les plus aimants que j’aie jamais connus », s’est exclamé Suleman à l’époque. « Chacun d’entre vous possède des caractéristiques rares et uniques, et ne ressemble à aucun autre enfant de votre âge, en particulier dans notre société actuelle. »

Suleman a accueilli ses huit plus jeunes enfants en 2009. TTA Media / Actualités Splash

Elle publie des photos rares d’eux via Instagram. Instagram/@nataliesuleman

L’année suivante, elle selfies déchirés partagés à la salle de sport et a expliqué comment elle reste « physiquement forte et en bonne santé (et mentalement saine) » tout en élevant 14 enfants.

« Je m’efforce de faire de la musculation 3 à 4 jours par semaine, plus une heure de cardio 4 à 5 jours par semaine », a-t-elle écrit via Instagram en juin 2023, partageant également son amour pour l’haltérophilie.

Suleman, qui souffrait de trois hernies discales, d’une sciatique bilatérale, d’un sacrum endommagé, d’une neuropathie périphérique et d’une cavité abdominale déchirée après avoir accouché, a noté : « Plus je suis active, moins j’ai mal. »