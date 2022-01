Nadya ‘Octomom’ Suleman partage une nouvelle photo d’octuplés à l’occasion de leur 13e anniversaire – Voir le doux message

Les octuplés de Nadya Suleman de la célébrité « Octomom » ont maintenant 13 ans et ont l’air si grandi dans certaines des photos récentes que leur mère a publiées.

Nadya Sulman est devenue célèbre lorsqu’elle a donné naissance à huit enfants à la fois le 26 janvier 2009. Maintenant, ses petits sont des adolescents comme Nariyah, Isaïe, Maliyah, Jérémie, Noé, Josias, Jonas, et Makaï fêter ses 13 ans. Pour célébrer l’occasion, leur mère a posté un adorable retour en arrière de ses octuplés de l’époque où ils avaient l’âge préscolaire. Elle câline ses petits et leur père Edouard Suleman sur l’aïe, chaque enfant faisant sa propre expression adorable.

Elle adorait ses enfants après leur avoir souhaité un joyeux anniversaire en légende avec un doux message. « Vous êtes tous en train de devenir certains des êtres humains les plus gentils, humbles, reconnaissants et aimants que j’aie jamais connus », a-t-elle écrit. « Chacun de vous possède des caractéristiques rares et uniques, et ne ressemble à aucun autre enfant de votre âge, en particulier dans notre société d’aujourd’hui. »

Elle a ensuite énuméré les traits qu’elle aime le plus chez chacun de ses enfants, les qualifiant de « désintéressés, altruistes, non matérialistes et aimants, craignant, disciples de Dieu ». Elle a exprimé qu’elle était impressionnée par combien ses enfants « aiment et veulent servir les autres » et estime que ses enfants vont au-delà des autres. « Vous n’êtes pas des adeptes de ce monde superficiel, mais d’un Dieu qui vous a créé et vous aime inconditionnellement. Je ne sais pas ce que j’aurais pu faire pour mériter d’être béni si abondamment. Je t’aime », a-t-elle conclu.

Alors qu’elle a posté une photo de retour des octuplés pour leur anniversaire, les jeunes de 13 ans ont l’air tellement grandis maintenant dans certains de ses autres messages. Elle a montré ses adolescents dans une publication Instagram en novembre 2021, traînant dans l’aire de restauration comme le font les adolescents. Deux de ses fils et une fille posés devant un arbre illuminé. Et ils ont définitivement grandi de quelques pieds depuis la photo qu’elle a téléchargée pour leur 13e anniversaire.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Nadya Suleman et sa famille (@nataliesuleman)

Sur la deuxième photo, l’une de ses filles avait l’air si mature qu’elle portait un pull et adressait un sourire bouche fermée à la caméra. Ses quatre autres enfants ont posé pour un selfie de groupe sur la dernière photo. Il semble que les enfants d’Octomom continuent de grandir, elle les aime de plus en plus chaque jour.