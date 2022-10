Nadiya et Kai de Strictly révèlent l’atmosphère des coulisses au milieu des rumeurs de « querelle »

STRICTEMENT Come Dancing couple Nadiya Bychkova et Kai Widdrington ont révélé à quoi ressemble vraiment l’atmosphère des coulisses.

Le couple a mis fin aux rumeurs d’une querelle entre danseurs professionnels dans les coulisses alors que les fans spéculaient sur la rupture.

Éclaboussure

Nadiya et Kai ont riposté aux rumeurs de rupture[/caption]

Bbc

Des rumeurs de querelles se sont répandues parmi les fans de l’émission de la BBC[/caption]

Les danseurs strictement professionnels Kai, 27 ans, et Nadiya, 33 ans, ont répondu que l’équipe de célébrités et de pros restait incroyablement proche des coulisses.

Nadiya a déclaré au Mirror : “C’est vraiment difficile de voir les gens partir chaque semaine. Je souhaite juste que tout le monde puisse rester.

« C’est comme une grande famille et cette année, tout le monde est si gentil et gentil les uns envers les autres. Je ne sais pas qui ira ensuite parce que tout le monde va bien.

Kai – qui a éliminé la compétition la première semaine avec Kaye Adams – a ajouté : « Vous n’avez pas le temps de vous concentrer sur quelqu’un d’autre. Vous ne pouvez donner le meilleur que vous-même.

Cela vient après une série de rumeurs selon lesquelles il y aurait eu une « querelle » entre les candidats, ainsi qu’avec les juges.

Hier soir, la juge en chef Shirley Ballas a fait l’éloge de Matt Goss samedi au milieu des allégations de « querelle » – mais les fans n’ont pas été impressionnés.

Plus tôt cette semaine, certains téléspectateurs de Strictly étaient convaincus que Shirley, 62 ans, “n’aimait pas” Matt, 54 ans, à cause de ses critiques de ses danses.

Cela vient du dos d’autres fans censés repérer un drame hors écran entre Shirley et Fleur East.





Les fans étaient également certains qu’il y avait une querelle secrète entre Giovanni Pernice et Richie Anderson sur It Takes Two ce mois-ci.

Richie disait à l’hôte à quel point il était heureux de leurs meilleurs scores samedi soir après un démarrage lent de la première semaine.

Le couple – qui a dansé ensemble lors de la compétition de la BBC – a été séparé pendant le spectacle, tandis que toutes les autres célébrités se sont assises côte à côte avec leurs partenaires professionnels.

Bien qu’ils aient été placés l’un à côté de l’autre, deux hommes ont reçu leurs propres fauteuils, tandis que Kaye Adams et Kai Widdrington s’étaient blottis sur le canapé quelques minutes auparavant.

Le couple a discuté de leur danse au cours du week-end – après avoir marqué un incroyable 32 points de la part des juges après une « longue semaine ».

Les fans ont senti que quelque chose n’allait pas entre les deux, suggérant que Giovanni avait l’air “de mauvaise humeur” lors de leur interview.

Cela vient après que Giovanni ait été contraint de nier que le couple ne s’entendait pas dans les coulisses la semaine dernière.

S’exprimant lors de l’émission dérivée IT Takes Two, Gio a regardé droit dans la caméra et a déclaré: “Il n’y a pas de problème entre nous, nous passons un bon moment. Oubliez ce que vous écrivez, ce n’est pas vrai.

Richie Anderson s’est également exprimé au milieu des discussions, il n’a pas encore cliqué avec son partenaire – riposter, ce n’était pas vrai.

Richie a partagé une vidéo de leur première performance live, un Cha Cha Cha sur I’m Your Man de Wham et a déclaré : « Un moment que je n’oublierai jamais et j’ai tellement de chance de pouvoir le partager avec Giovanni.

“Merci Gio d’avoir été le meilleur professeur de la dernière quinzaine.”