Nadiya de Strictly se déshabille en bikini alors qu’elle va nager en mer avec ses co-stars en tournée

La star de STRICTLY, Nadiya Bychkova, avait l’air sensationnelle alors qu’elle se déshabillait de son bikini et rejoignait ses co-stars pour une baignade dans la mer.

La danseuse professionnelle, qui se serait séparée de son fiancé footballeur Matija Škarabot, a bravé le froid dans un maillot de bain deux pièces argenté.

La star de 32 ans rayonnait aux côtés de la star de Dragons Den, Sara Davies, qui portait également un maillot de bain imprimé palmier.

Nadiya portait ses tresses blondes en queue de cheval basse et a opté pour aucun maquillage qui montrait sa beauté naturelle

L’air frais, la danseuse de salon ukraino-slovène était tout sourire alors qu’elle et ses co-stars prenaient une pause bien méritée de leur programme chargé de tournée Strictly.

Elle a été rejointe par certains de ses collègues danseurs professionnels et leurs partenaires célèbres, dont la fille de Gordon Ramsay, Tilly, le présentateur de télévision Rhys Stephenson et les danseurs professionnels Neil Jones et Nikita Kuzmin.

Le groupe a partagé des clips alors qu’ils se préparaient aux conditions glaciales sur la plage de Tynemouth à Newcastle ce matin.

Le gang a couru dans la mer et a ensuite été entendu crier alors qu’il sortait de l’eau glacée.





Enlevant leurs maillots de bain, les danseurs se sont ensuite réchauffés avec des boissons chaudes dans un café voisin.

Assise à côté du danseur professionnel Kai Widdrington, Nadiya avait l’air ravie en riant et en sirotant un chocolat chaud.

Sara a écrit à côté des photos : « Les photos « avant, pendant et après » ! J’ai emmené une partie du gang à la plage de Tynemouth ce matin pour un plongeon dans la mer …… était glacial mais absolument incroyable! Tellement vivifiant !”

Cela vient après que Nadiya a été vue sans sa bague de fiançailles alors qu’elle retournait à un hôtel avec Kai.

Les photos révélatrices arrivent alors que The Sun a révélé que la beauté de Nadiya était devenue la dernière victime de la malédiction amoureuse de la série.

Elle s’est secrètement séparée de son fiancé footballeur slovène Matija Skarabot, 33 ans, père de sa fille de cinq ans, Mila.

Nadiya et Kai ont précédemment déclaré qu’ils n’étaient « que de bons amis », mais qu’ils se fréquentaient depuis plusieurs mois après sa séparation l’année dernière du footballeur Matija.

Une source a déclaré: « C’était discret au début, mais ils ne peuvent plus s’en empêcher maintenant – ils sont très ensemble. Kai était à l’extérieur de l’hôtel pendant environ 15 minutes et a attendu que tous les autres membres de la tournée se soient enregistrés – mais Nadiya est arrivée peu de temps après.

« Elle lui a tendu ses bagages, et ensemble ils sont allés s’installer dans une chambre. Il est clair qu’il s’agit d’un élément approprié.

Pendant ce temps, Nadiya, qui est actuellement en tournée avec Strictly, a été vue sans sa bague de fiançailles alors qu’elle faisait ses courses chez Calvin Klein vendredi.

Et le week-end dernier, Kai, 26 ans, l’a emmenée pour un dîner intime après leur arrivée à Birmingham pour la tournée.

Un spectateur a déclaré qu’ils se sont promenés bras dessus bras dessous dans le Bar Estilo et ont bavardé pendant deux heures avant de retourner à l’hôtel.

Ils ont ajouté: « Nadiya avait l’air un peu baissé et Kai offrait son soutien. Il était clair qu’ils étaient devenus très proches dans la série.

Avant la tournée nationale du spectacle, Nadiya aurait été le centre du comportement «coquin» dans les coulisses.

L’animateur de BBC Breakfast, Dan, a même rejeté les fausses allégations d’une romance dans les coulisses, expliquant que Nadiya avait été surprise en train de le serrer dans ses bras uniquement pour le réconforter à l’occasion du 10e anniversaire de la mort de son copain footballeur Gary Speed.

Cependant, une source a déclaré à l’époque: « Nadiya était devenue si coquette avec un homme marié devant tout le monde dans les coulisses. »

Un autre a ajouté: «La tournée n’est pas aussi stricte que le spectacle de la BBC et tout le monde aime se défouler à l’hôtel après la représentation.

« C’est vraiment amusant et une chance pour tout le monde de célébrer loin des regards indiscrets. »