Nadiya Bychkova écrit un message énigmatique quelques minutes après la première élimination stricte de la BBC : « Pas prête à parler »

La star de Strictly Come Dancing, Nadiya Bychkova, a écrit un message énigmatique sur son compte Instagram quelques minutes seulement après l’annonce qu’elle et son célèbre partenaire Tom Dean avaient été éliminés de la compétition.

Pour leur deuxième danse de la compétition, Dean et Bychkova ont interprété le Cha Cha to Boogie Wonderland de Earth, Wind & Fire, et ont obtenu une note de 20, qui a été ajoutée à leur note précédente de 23 de la semaine précédente.

Malgré leur optimisme, le vote du public signifiait que le duo de danseurs se retrouvait parmi les deux derniers aux côtés de Toyah Willcox et Neil Jones, les laissant danser une fois de plus lors du dance-off. Après avoir joué, c’était aux juges de prendre leur décision quant à savoir qui ils voulaient sauver, Craig Revel Horwood et Motsi Mabuse sauvant tous deux Willcox et Jones. Anton Du Beke a choisi de sauver Dean et Bychkova, laissant la juge en chef Shirley Ballas avoir le vote décisif et sauver Willcox et Jones. À propos de son passage dans la série, Dean a déclaré : « J’ai passé de très bons moments ces dernières semaines et travailler avec Nadiya a été incroyable. J’aurais aimé pouvoir aller plus loin et faire plus de danses.

« C’est moi qui me suis le plus amusé et j’aimerais que nous puissions continuer de plus en plus longtemps. Nous sortirons toujours pour des tas de brunchs, j’en suis sûr. » L’air visiblement agacé ou bouleversé par cette décision, Bychkova a ajouté : « Pour apprendre à le connaître, il n’est pas seulement un triple champion olympique, c’est un vrai gentleman et il m’a appris à travailler très dur et à tout mettre en œuvre. « Et vous savez quoi ? Dans ce programme, parfois pour gagner, il n’est pas nécessaire de gagner, et c’est ce que je ressens cette année. » Quelques instants après les résultats – qui sont pré-filmés un samedi soir – Bychkova a accédé à son compte Instagram et publié une photo d’eux deux dans leurs tenues fastueuses Cha Cha.